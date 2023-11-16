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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) -TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, “Büyük mütefekkir, diriliş neslinin rehberi Sezai Karakoç'u vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Üstad, örnek şahsiyetiyle ve bıraktığı büyük edebî mirasıyla gönlümüzde yaşamaya ve bizlere yol göstermeye devam edecektir. Ruhu şâd olsun.” ifadeleri yer aldı.