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Edirne'de önceki dönem İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde yeniden İpsala Belediye Başkanlığı için aday adaylığı müracaatında bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediye önceki dönem başkanı Mehmet Kerman, AK Parti İpsala İlçe Binası’na giderek başvuru formunu İlçe Başkanı Mahmut Mehmet Tekin’e teslim etti.

Kerman, yaptığı açıklamada 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde, önceki dönem ara verdiğimiz hizmetlere devam sloganı ile İpsala Belediye Başkanlığı aday adaylığı için müracaatını Başkan Tekin'e yaptığını belirterek, İpsala'ya hayırlı olmasını diledi.

Kerman’ın 22 Kasım Çarşamba günü İpsala İlçe Binası’nda partilileri ile bir araya gelerek basın toplantısı ile aday adaylığını duyuracağı öğrenildi.