Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Başkent’te yapılan olağan meclis toplantısında Enerji Kentleri Birlik Başkanlığı’na seçildi.ERZURUM (İGFA) - Ankara Bilkent Kongre Merkezi’nde düzenlenen meclis toplantısının divan başkanlığını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın da aday olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlık seçiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, olağan meclis toplantısında oy çokluğuyla Enerji Kentleri Birlik Başkanı oldu. Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, kendisine destek veren belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Bilindiği gibi günümüzde artan nüfus yoğunluğundan ve sanayileşmenin giderek hızlanmasından dolayı enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Günümüzde yenilenebilir enerji fikri tüm dünyada hızla yaygınlaşan bir akımdır. Yenilenebilir enerjinin pek çok ülkenin gündemine girmiş olması, hali hazırda kullanılan fosil yakıtların çoğunun yakın gelecekte rezerv problemi yaşayacağı gerçeğidir. Bir başka ifadeyle dünyanın günümüzde kullandığı fosil yakıtların kaynaklarının tükenme riski dünya ülkelerini alternatif enerji arayışlara yönlendirmektedir. Bu alternatif arayışta yenilenebilir enerjiye olan ilgiyi daha da artırmaktadır.”

“TÜRKİYE; YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMINDA AVRUPA’DA 5. SIRADA”

“Rüzgâr ve güneş enerjisi, su gücü, biyokütle enerjisi, deniz dalgalarının gücü ve jeotermal enerji gibi kaynaklar yenilenebilir enerji kaynağı olarak adlandırılmaktadır” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “İşte bu düşünceden hareketle 1997 yılında kurulan Enerji Kentleri Birliği’miz yenilenebilir enerji kaynaklarının belediyelerimiz vasıtasıyla hayata geçmesi için 27 yıldır canla başla görev yapmaktadır. Birliği’miz; Türkiye’mizin büyüyen ve gelişen kentlerimizde yerel kalkınmaya, ülke refahına, ekonomisine ve istihdamına en yüksek katma değeri sağlamak için üretilen projelere de öncü olmaktadır. Türkiye’miz yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak 2023'te toplam 58 bin 462 megawatt kurulu güçle dünyada 11'inci, Avrupa'da ise 5'inci sıradadır. Ülkemiz hem nüfus hem de ticari potansiyel açısından gün geçtikçe büyümektedir. Farklı bir açıdan değerlendirildiğinde gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek

gerektiği de temel bir gerçektir. Bu noktada yenilenebilir enerji görünümüne baktığımızda yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içinde yüzde 55’lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Buna yerli kaynaklarımızı eklediğimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 67’lere ulaşmış durumdadır. Dışa bağımlılığın azaltılması ve istihdam açısından baktığımızda söz konusu kaynakların önemi açıkça görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının dağılımına baktığımızda hidrolik enerji santrallerinde 31 bin 990 megawatt, rüzgâr santrallerinde 12 bin 74 megawatt, güneş santrallerinde 12 bin 667 megawatt, jeotermal enerji santrallerinde 1691 megawatt ve biyokütle santrallerinde

2415 megawatt’lık kurulu güce ulaştığımız görülmektedir. Bunun jeotermal kaynaklar vasıtası ile üretilen ısı enerjisi ile yaklaşık 165 bin konut eşdeğeri konut ısıtması, 46 bin 400 konut eşdeğeri kaplıca ve termal otel ısıtması ve 5 bin 300 dönüm sera ısıtması yapılmaktadır.”

“ERZURUM’DAKİ ENERJİ YATIRIMLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ”

Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, meclis toplantısında Erzurum’da hayata geçen enerji yatırımlarını örnek gösterdi. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü. “Bakınız bizim Erzurum’da 10 yılda oluşturduğumuz 23 Megawatt’lık Güneş Enerji Santrallerimiz ülkemizin en büyük kamu yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Ve yine toplanan çöplerin geri dönüşümü sayesinde metangazından elde ettiğimiz 2.4 megawatt’lık enerji ve Atıksu Arıtma Tesisi’mizdeki biogazdan elde edilen 1 megawatt ile birlikte kentte toplam 27 megawatt’lık enerji elde ediyoruz. Yine Erzurum’da 20 megawatt’lık yeni Güneş Enerji Santrallerimizin yapımı sürüyor. Ve bir başka anekdot Pasinler ilçemizde termal enerji ile çalışacak olan Termal Otel inşa ettik. Bunları şunun için anlatıyorum. Biz bunu Erzurum’da yaptık. İnşallah Anadolu’muzun o güzel şehir ve ilçelerinde de daha fazlasını yapacağız inşallah… 11 Büyükşehir, 12 İl, 77 Büyükşehir İlçe, 39 İlçe, 2 Belde ve 7 yeni olmak üzere toplamda 148 üyesi bulunan Enerji Kentleri Birliği’mizde danışmanlık, eğitim, ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım ve temsil, lobicilik ve farkındalık faaliyetleri, araştırma ve veri toplama, proje ortaklıklarının yanında belediyelerimize kaynak getirmesi noktasında yeni enerji fonları bulacağız. Kurumlararası işbirlikleri daha da artıracağız. Bilimsel veriler ışığında yeni enerji alanları oluşturacağız. Belediyelerimize daha çok bilim insanlarını da dâhil ederek teknik inceleme, fizibilite ve raporlama hizmeti sunacağız. Kentlerimizde daha büyük kapasiteli Güneş Enerji Santralleri oluşturarak her belediyemizin daha çok enerji üretmesini ve daha çok para kazanmasını sağlayacağız. Rüzgâr enerjisi konusunda yine bilim insanlarıyla birlikte yeni ve etkin projeler oluşturacağız. İller Bankası’ndaki kredilerin daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Yurt içi ve yurt dışındaki fonların belediyelerimize aktarılması hususunda özel bir çalışma ekibi kuracağız. Avrupa kendi rüzgârından nasıl ki milyon dolarlar kazanıyorsa Türkiye’mizin güzide belediyeleri de bu güzel nimeti daha fazla fırsata çevirecek inşallah…”