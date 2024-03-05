Melikgazi Belediyesi, Melikgazi için ilk, Kayseri’ye ise örnek olacak en önemli mimari projelerden biri olan Altınoluk Mahallesi Bahçelievler Konut Projesi için ihale düzenliyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 4 ayrı ihale sonucu yapımı başlayacak olan projenin 28 adet konutu için 6 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te, 32 adet konut için ise saat 14.30'da ihale düzenlenecek. 13 Mart Çarşamba günü ise saat 13:30’da 32 adet konutun, saat 14:00’te de 28 adet müstakil konutun ihalesi yapılacak.

Melikgazi’de ilk yatay mimari projesini hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yaptığımız imar ve kentleşme çalışmaları ile birlikte yeni Melikgazi'yi inşa etmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda kentsel dönüşümden, yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. Kentsel dönüşümle alakalı Melikgazi'mizde büyük bir hamle başladı. Hem yeni yollar açılıyor hem daha sağlıklı, kaliteli binalar yapılıyor. Melikgazi'nin dört bir yanını modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ederek, şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda; yeterli sosyal donatı alanlarının yer aldığı, altyapı sorunları çözülmüş, modern konut ve ticaret alanlarının bulunduğu yaşam alanlarını Melikgazi'mize kazandırmaya devam edeceğiz. Melikgazi için ilk, Kayseri’ye örnek olacak en önemli mimari projelerin başında Altınoluk Mahallesi Bahçelievler Konut Proje’miz yer alıyor. Altınoluk Mahallemizde hayata geçireceğimiz projemizde sona geldik, artık ihalesine çıkıyoruz. Bu projemiz etrafında okulu, parkı sosyal donatıları ile ulaşımı kolay çok güzel bir yer olacak. Projenin içinde bir de sosyal tesis olacak. Bahçeli evlerimizin çatısında kendi enerjisini üretecek güneş enerjisi panelleri yer alacak. İhalemiz yapıldıktan sonra yapım çalışmalarımıza hemen başlayacağız. İhalemize tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz.” dedi.