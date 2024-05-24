Melis Kar'ın Beşiktaş için yazdığı ‘Vur Pençeyi Kupaya’ şarkısı sevenleriyle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - ‘Yatıya’ şarkısı ile büyük bir başarı yakalayan Melis Kar, Beşiktaş için yazdığı ‘Vur Pençeyi Kupaya’ adlı şarkısı ile sevenleriyle buluşuyor.

Parçayı Beşiktaş taraftarının coşkusu ve Muci’nin oynadığı futboldan aldığı ilhamla yazdığını dile getiren Kar, 23 Mayıs’ta ‘Vur Pençeyi Kupaya’yı DMC etiketi ile yayınladı.

Spotify’da 3,5 milyon aylık dinleyicisi olan güzel şarkıcı parçası için: “Bir an önce yeni sezonda taraftarla buluşmasını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.