Merkez Bankası, FAST işlem tutar limitleri 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bn TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Türkiye’de ödemeler alanında oluşturduğu yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağlamakta olup alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaşıyor.

2023 yılı Aralık ayında planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla FAST işlem tutar limitleri para transferlerinde 50 bin TL’den 100 bin TL’ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerinde ise 100 bin TL’den 250 bin TL’ye yükseltileceği duyuruldu.