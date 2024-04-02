31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, kendisine tebrik için çiçek gönderecek vatandaşlardan, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere koli yaptırmaları çağrısında bulundu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Hafta sonu gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerine İYİ Parti Belediye Başkan Adayı olarak katılan ve aldığı yüzde 52,03 gibi yüksek bir oy oranıyla Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, kendisini tebrik için başkanlık makamına çiçek göndermek isteyen sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve iş insanlarına çağrıda bulundu. Arı, “Tarafıma kutlama amaçlı olarak çiçek gönderecek hemşerilerimin; çiçek göndermek yerine ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere gıda kolisi yaptırmalarını ve bu kolileri başkanlık binasında bulunan Turkuaz Masa görevlilerine teslim etmelerini rica ederim.” dedi.