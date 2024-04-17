Bursa merkezli Belgelendirme firması olarak hizmet veren mesleki yeterlilik belgeleri konusunda uzmanlaşmış bir kuruluş olarak sektördeki önemli bir konumda yer alan bir firmada yönetici olarak görev yapan Seher Durmuş İle Mesleki Yeterlilik Belgesi Üzerine Konuştuk. Epilasyon uzmanlığı, güzellik uzmanlığı ve kuaförlük gibi çeşitli alanlarda belgelendirme hizmetleri sunan firma, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen bireyler için güvenilir bir adres olma özelliği taşıyor.BURSA (İGFA) -Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda bilgi aldığımız firma sorumlusu Seher Durmuş, mesleki yeterlilik belgesinin önemini ve işleyişini açıkladı. Durmuş, “Mesleki Yeterlilik Belgesi, bir kişinin belirli bir meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu resmi olarak belgeleyen bir dokümandır. Bu belge, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklere dayanarak verilir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

Durmuş, “Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireylerin belirli bir meslekte sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlayan resmi bir belgedir. MYK tarafından belirlenen ulusal yeterlilikler doğrultusunda, belirli bir meslekte çalışmak isteyen kişiler bu belgeyi almak zorundadır.” dedi.

BELGE ALIM SÜRECİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Öncü Belge’nin sorumlusu, belge alım süreci hakkında da bilgi verdi. “Belge almak isteyen bireyler, ilgili meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunmalıdır. Başvurunun ardından adaylar, ulusal yeterliliklere göre teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı verilir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Durmuş ayrıca, “Mesleki Yeterlilik Belgesi genel olarak 5 yıl boyunca geçerlidir. Ancak, belge sahipleri yenileme başvurusu yaparak belgelerini güncelleyebilirler. Bu süreç, ilgili ulusal yeterliliklerde detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.” şeklinde belirtti. Epilasyon uzmanlığı, güzellik uzmanlığı ve kuaförlük gibi alanlarda belgelendirme hizmetleri sunan firmasının, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler için güvenilir bir destek sağlıyor. Seher Durmuş, “Firmamız, bireylerin mesleki yeterliliklerini resmi olarak belgeleyerek iş hayatlarına katkıda bulunmak en önemli misyonlarımızdan biridir.” şeklinde sözlerini tamamladı.