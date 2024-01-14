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Yazar Turgut Tunç’un, 30 yıl boyunca bir yardım gönüllüsü olarak gittiği, dünyanın öteki mahallelerinde çektiği fotoğraflardan oluşan sergisinin açılışı, Ak Parti eski milletvekili Metin Külünk tarafından yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da Üsküdar’ın meşhur Uncular Caddesi’ndeki Muamma kitabevinde gerçekleşen açılışta konuşan Metin Külünk, “Turgut Tunç, kendisinin amatör bir fotoğrafçı olduğunu iddia ediyor ama fotoğrafların ruhu Afrika’daki dramı, acıyı, bir uygarlığın çöküşünü olduğu gibi dışa vurmuş. Turgut Tunç kardeşimiz, bu fotoğraf sergisi ve yeni çıkan kitabıyla insansız uygarlığın çöküşünü insan odaklı uygarlığın da var oluşunu resmetmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kurdelanın kesilmesinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Turgut Tunç, yeni çıkan “Aynadaki Ben Heybemde Hikayeler” isimli kitabını imzalayarak Metin Külünk’e takdim etti.

GELİRİYLE AFRİKA’DA SU KUYUSU AÇILACAK

Kitabın ve sergideki fotoğrafların satışından elde edilecek gelirle Afrika’da su kuyusu açılacağını öğrenen Külünk, çok sayıda kitabı satın alarak sokağa çıktı ve kitapları yoldan geçen vatandaşlara hediye etti.

Tunç’un imza günü ve fotoğraf sergisine Metin Külünk’ün yanı sıra, Doç. Dr. İhsan Eken, Anadolu Ajansı Akademi Müdürü gazeteci ve akademisyen Dr. Cihangir İşbilir, emekli bürokrat ve yazar Osman Güzelgöz, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı İslam Şensöz, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, oyuncu Mehmet Sabri Arafatoğlu, gazeteci-yazar İbrahim Tığlı ile kitap ve fotoğraf tutkunları katıldı.

Sanatseverler sergiyi, küçük sanatçı Hümeyra Kalebaşı’nın keman dinletisi eşliğinde gezdi.