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İstanbul’un en önemli ulaşım hatlarından olan Metrobüs hattında, 2023 yılının rekoru 24 Ekim tarihinde 1 milyon 25 bin yolcu ile kırıldı.İSTANBUL (İGFA) - İBB’nin köklü kuruluşu İETT’ye bağlı metrobüs hattında Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme’ye 52 kilometrelik hatta, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hızlı ulaşım sağlanıyor.

Metrobüs filosu, yeni katılan 252 adet yüksek yolcu kapasiteli, güçlü motorlu, konforlu ve akıllı ulaşım sistemlerine sahip araçlar ile güçlendi.

2023 YILI YOLCU REKORU

Yalnızca gündüz değil, geceleri de kesintisiz ulaşım sağlayan metrobüs hattında 2023 yılı yolcu rekoru da kırıldı. 24 Ekim 2023 tarihinde metrobüs hattında yaklaşık 1 milyon 25 bin yolculuk gerçekleştirildi. 2023 yılı toplamında ise 288 milyon yolculuk gerçekleştirildi.

Metrobüs Sistemi’nde yapılan bu yolculuk sayısı; Dünyada en çok nüfusa sahip ilk 10 ülke arasında olan Rusya, Brezilya, Endonezya, Meksika, Pakistan, Bangladeş ve Nijerya gibi 7 ülkenin kendi nüfuslarından fazla.

48 YENİ ARAÇ DAHA GELECEK

İETT, 2024 yılında 48 adet daha yeni, güçlü, yüksek yolcu kapasiteli, yerli üretim ve konforlu aracı daha İstanbulluların hizmetine sunmuş olacak.