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Tüm vade grupları dikkate alındığında ise ortalama faizin yüzde 37,5 seviyelerine indiği görüldü.

Fakat son iki haftada ortalama faizlerde ılımlı düşüş dikkat çekti.

Ege İhracatçıları sürdürülebilir gıda sistemi için masada

Ege İhracatçıları sürdürülebilir gıda sistemi için masada

Bu vadeli mevduatlarda ortalama faiz 6 Ekim haftasında yüzde 45,5 seviyesine kadar yükselmişti.

Ekonomi yönetiminin standart TL mevduatı özendiren düzenlemelerinin ardından bir süre yükseliş ivmesi göstere mevduat faizlerinde son haftalarda geri çekilme izleniyor. İSTANBUL (İGFA) - Merkez Bankası verilerine göre mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan 1-3 ay arası vadesi bulunan mevduatlarda ortalama faiz 20 Ekim haftası itibariyle yüzde 44'ün altına indi.

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