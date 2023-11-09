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Ressam ve eğitmen Ceyda Erinç’in, “Cumhuriyetin Işığında 100. Yıl” isimli Atatürk portresi; Miami Türk Konsolosluğunda gerçekleşen Cumhuriyet resepsiyonda sergilendi. Sanatçının ekspresyonist üslupla çalıştığı Atatürk Portresi; geceye katılan konuklar tarafından ilgi ve beğeni ile izlendi.İSTANBUL (İGFA) - Sanat eğitimciliği yanında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde doktora çalışmalarına devam eden Ceyda Erinç, eserini oluşturma süreci ile ilgili anlattı.

“İçinde bulunduğumuz dönemin tüm zorluklarına rağmen, Atatürk’ün bizlere en büyük armağanı olan Cumhuriyetimizin 100. yılını görebilme şansına erişmiş kişiler olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum" diyen Erinç, "Bu özel güne tanıklık etme mutluluğuna erişmiş ressam bir Türk kadını olarak ben de minnettarlığımı ifade etmek istedim ve bu çalışmamı, sevgili Atam’a olan derin özlemimi sunmak için oluşturdum” dedi.

Ressam Erinç; “Cumhuriyet Tarihinde İz Bırakmış Öncü Türk Kadınları” temalı bir sergi hazırlığı sürecinde olduğunu da belirtti.