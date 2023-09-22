Yapay zeka temelli uygulama geliştirme çalışmalarına hız veren Microsoft, New York’ta düzenlediği etkinlikte yeni yetkinliklerle güçlendirilerek kullanıcıların iş hayatında “yapay zeka asistanı” rolünü üstlenmesi hedeflenen Microsoft Copilot uygulamalarını tanıttı.ABD (İGFA) - Yapay zeka, teknolojiden faydalandığımız sahayı genişletmeye devam ediyor.

New York’ta düzenlenen Microsoft etkinliğinde şirket genelinde hayata geçirilen en inovatif yapay zekaa çalışmalarının çıktısı olan ürün ve uygulamalar tanıtıldı.

Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın da bir konuşma yaptığı etkinlikte Microsoft 365, Windows, Surface ve Bing gibi ürün gruplarının yöneticileri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Microsoft’un yapay zeka ile güçlendirilen Copilot uygulaması sayesinde GitHub üzerinden yapılan kodlama işlemleri güçlenirken; Microsoft 365 ile iş yerinde üretkenlik artıyor; Bing ve Edge ile arama sonuçları iyileştiriliyor; uygulamalarda ve Windows’da içeriğe en uygun seçeneklere erişilmesi kolaylaşıyor.

Microsoft Copilot üzerinde çalışan Bing Chat Enterprise, ticari veri koruma özelliğiyle verilerin organizasyon dışına sızdırılmasını engelliyor. Aynı zamanda sohbet geçmişi depolanmıyor ve veriler LLM (büyük dil modelleri) kapsamında kullanılmıyor.

İş yerindeki özel yapay zeka asistanınız olarak tanımlanabilecek Microsoft 365 Copilot ise Bing Chat Enterprise üzerinde çalışmasına rağmen kendi başına ayrı bir klasman ürünü. Microsoft 365 Copilot, Microsoft 365 müşterilerinin yıllardır güvendiği teknolojiyi kullanarak tüm veri işleme işleminin Microsoft 365 içinde gerçekleşmesini sağlamak için kurumsal düzeyde güvenlik, gizlilik, uyumluluk ve sorumlu yapay zeka sunuyor.

Microsoft 365 Chat ise Microsoft 365 Copilot’un yeni süper kahraman deneyimi ürünü olarak basit soruların ve cevapların ötesine geçiyor. Kullanıcıyı, kullanıcının işini, önceliklerini ve organizasyonunu yakından tanıyan bir asistan gibi kullanıcının emaillerinden toplantılarına, sohbetlerinden dokümanlarına ve internete kadar tüm veri dünyasını tarayan Microsoft 365 Chat, böylelikle iş yerindeki en karmaşık sorunların bile kolayca çözülmesini sağlarken aynı zamanda Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams gibi her gün dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan Microsoft 365 uygulamalarıyla entegre şekilde çalışıyor.

Microsoft’un yapay zeka vizyonuyla ilgili görüşlerini paylaşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, "Günümüzde yapay zeka sadece bir teknoloji olmaktan çıkarak, bireylerin hayatlarının her alanında daha başarılı olmalarına katkı sağlayan dönüştürücü bir güç haline geldi. İnovatif gelişmeleri global çapta takip etme konusunda gayet başarılı olan Türkiye’de yaşanan değişimi de finans, sigorta ve üretim gibi sektörlerdeki ekonomik büyüme üzerinden görebiliyoruz. Teknoloji sektöründe ve yapay zeka teknolojilerini kullanan diğer sektörlerde de yapay zeka bilgisine dayanan iş tanımları çoğalıyor, böylece istihdam artıyor. Öte yandan yapay zekanın sadece teknoloji sahasında hayatımızı kolaylaştıran bir destekçi olmadığını, aynı zamanda enerji tüketimini optimize etmemizi ve kaynakları akılcı kullanmamızı kolaylaştıran bir araç olduğunu da vurgulamak gerekiyor" dedi.