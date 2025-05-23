Sakarya Valiliği himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi'nin katkılarıyla İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen “Mikrofon Sende 3 Liseler Arası Ses Yarışması”nın finali, Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Finalist öğrenciler, Maarif Orkestrası’nın eşliğinde canlı performanslarını sergiledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi’nin destek verdiği yarışmaya il genelinden 87 öğrenci katılım sağladı. Yarışmada ön değerlendirme sürecinin ardından 29 öğrenci yarı finale yükseldi ve seçici kurul karşısında sahne aldı.

Belirlenen 6 finalist, Sakarya Üniversitesi'nde stüdyo kayıtlarına girdi. Gençlerin stüdyoda çekilen ses videoları 12-17 Mayıs tarihleri arasında halk oylamasına sunuldu.

Geniş katılımlı halk oylamasında toplamda 11 bin 564 oy kullanıldı. Heyecanlı dakikaların yaşandığı finalde halk oylaması ve jüri puanlaması sonrası sıralama belli oldu.

Final programı sonunda öğrencilere ödülleri, danışman öğretmenlere, seçici kurul üyelerine ve Maarif Orkestrası’nda görev yapan öğretmenlere ise plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin çok yönlü gelişimini öncelediğini ve sanatsal yeteneklerin sergilendiği, özgüvenlerine katkı sağlayan yarışmaların bu anlayışı destekleyici nitelikte olduğunu ifade etti. Sakarya Maarif ailesi olarak kültür sanat etkinlikleriyle köklerden geleceğe köprü kurduklarını ifade eden Müdür Bakırtaş, gençlerin kültür sanatla iç içe olmaları için faaliyetlerin daha geniş kapsamlı devam edeceğini kaydetti.

İşte Mikrofon Sende'nin dereceye girenleri...

1. Elvin Akgül – Özel Şahin Anadolu Lisesi

2. Eymen Parmaksızoğlu – Serdivan Farabi Ticaret MTAL

3. Halil İbrahim Koç – Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi

4. Ceren Bitik – Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi

5. Göksu Soylu – Sakarya Anadolu Lisesi

6. Medine Can – Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi