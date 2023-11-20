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Milas Belediyesi, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması için başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ilçe geneline yerleştirilen mobil atık getirme merkezinin sayısı 6’ya çıkarıldı.MUĞLA (İGFA) -Milas Belediyesi mobil atık getirme merkezlerinin sayısını arttırdı.

Çevre dostu uygulamalarla, atık yönetimi konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı ve geri dönüşüm oranlarını artırmayı hedefleyen Milas Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi ve Şevketiye Mahallesi Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi üzerine yerleştirdiği 2 adet Mobil Atık Getirme Merkezi ile birlikte Milas genelindeki toplam mobil konteyner sayısını 6’ya çıkardı.

Çevre dostu uygulamalara devam edeceklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Sinem Kılıç, “Sıfır atık yönetmeliği gereği mahalli idarelere verilen yükümlülükler çerçevesinde mobil atık getirme merkezlerinin sayısının artırılmasını sağlayacak ve geri dönüşüm konusunda farkındalığın artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.