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Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Köy muhtarı Yaşar Rehber, Bozüyük ve Pazaryeri Orman İşletme personelinin yanı sıra köylü vatandaşlar katılırken, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde fidanlar dualarla toprakla buluştu.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelge ile yürürlüğe giren 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bu yıl ‘Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes’ sloganıyla tüm ülke genelinde 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları oluşturuldu.

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