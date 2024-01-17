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Milli Çözüm Dergisi İstanbul Bölge Başkanlığı, Eyyüp Sultan Meydanı'nda "Aksa Tufanı Harekatı tarihin kırılma noktası mı?" ve "İsrail'in siyonizmin sonunu hazırlayan Gazze katliamı" konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Milli Çözüm Dergisi olarak, Filistin Halkının Kahraman evlatları Hamas mücahitleri El Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 3 ayı geçen Kurtuluş Mücadelelerinde zafer, şehitlere cennet, yaralılara ve tüm Gazze halkına sabır ve metanet dileyen Milli Çözüm Dergisi İstanbul Bölge Başkanı Yakup Gözübüyük, siyonizmin asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.

"Azgın Siyonist kuduzların zulümlerine karşı; bütün Dünya, AB, Birleşmiş Milletler ve İsrail’in Müslüman işbirlikçileri ise kof kınama açıklamalarıyla yetiniyor" diyen Gözübüyük, "Gafil yönetimler hâlâ, tırlar ve gemilerle her türlü gıda, giyim, yakıt vb. ile İsrail’le ticaret perdesi altında yardım yapmaktadırlar…’’ şeklindeki ifadeleri ile Batı ülkeleri, İslam ülkeleri yönetimlerini ve uluslararası sistemi eleştirdi.

Mazlum ve masum Filistin halkının ve çocukların dünyanın gözü önünde uğradıkları soykırıma tercüman olunması ve Hamas Kahramanlarına her türlü desteğin canlı tutulması, uyuyan vicdanların uyanmasına vesile olması maksadıyla; fotoğraf sergilerini İstanbul’un kalbi, Halid bin Zeyd Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin makamında tertip ettiklerini kaydeden Gözübüyük, "Kahraman Ordumuz, kahpe PKK teröristlerine ve arkasındaki ABD, İsrail ve AB güçlerine karşı şanlı bir mücadele vermektedir. Bu şanlı mücadele canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet ve cennet… Kederli ailelerine ve milletimize sabır ve metanet diliyorum" diye konuştu.