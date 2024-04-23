Millî Eğitim Bakanlığı'nca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Gazete 'Çocuk'" ayrıca erişime de açıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan "Gazete 'Çocuk'"un içinde çocuklar için özel etkinlikler, meraklı minikler için bilimsel bilgiler, öyküler ve daha birçok içerik yer alıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, altı farklı okuldan gelen öğrencileri makamında ağırladı, minik gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Gazete 'Çocuk'"ta yayımlanan röportajda, minik gazeteciler Bakan Yusuf Tekin'e öğrencilik hayatından, günlük yaşamına birçok soru yöneltti, ortaya eğlenceli diyaloglar çıktı.

Ayrıca, "Gazete 'Çocuk'"ta, spordan bilim dünyasına, sanattan iş dünyasına çocuklar için rol modeli olabilecek ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları ile çocuklar için gönderdikleri mektuplar da yer alıyor.

Çocuklara yönelik hem eğlenceli hem öğretici 23 Nisan temalı etkinliklere yer verilen "Gazete 'Çocuk'"ta köşe yazısını, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulunda görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Banu Üstündağ kaleme aldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden çocukların özenle hazırladığı şiir, deneme, öykü ve resimler de "Yarınlarımızın Kaleminden 23 Nisan" bölümünde minik okurlar için yer aldı.

"Bunları Biliyor Muydunuz?" köşesinde ise çocukları eğlenceli bilgiler ve sorular bekliyor.

"Gazete 'Çocuk'"u okumak ve yazdırmak için https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_04/22162658_son-23nisan_gazete_cocuk_bgli_arada_bulmacali.pdfhttps://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_04/22162658_son-23nisan_gazete_cocuk_bgli_arada_bulmacali.pdf.