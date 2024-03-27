Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere yönelik "Nesilden Nesile Millî Mücadele" temalı tiyatro oyunu yazma yarışması düzenleniyor.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin görev yaptıkları illerdeki Millî Mücadele kahramanlarını öğrencileri ile birlikte gün yüzüne çıkarmaları, onların yaptıklarını ve yaşadıklarını hikâyeleştirmeleri ve bu hikâyeleri birer tiyatro oyununa dönüştürerek sanatın gücüyle nesilden nesile aktarmaları amacıyla öğretmenler arası 'Nesilden Nesile Millî Mücadele' temalı tiyatro oyunu yazma yarışması düzenliyor.



Yarışmada, Anadolu'dan tamamen sökülüp atılmak istenen Türk milletinin başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağrından çıkardığı sayısız kahramanın tüm gücüyle omuz omuza millî mücadele vererek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin tiyatro ile anlatılarak ulusal tiyatro kültürünün canlandırılması, zenginleştirilmesi, Türk tiyatrosuna özgün yapıtların ve yeni bakış açılarının kazandırılması öngörülüyor.



Öğretmenler, öğrencileri ile birlikte topladıkları hikâyeleri oyunlaştırarak yarışmaya katılacak.

Yarışma takvimine göre 10 Mart'ta başlayan araştırma, hikâyeleştirme ve oyun yazımı 26 Nisan'a kadar, oyunların sisteme yüklenmesi 29 Nisan-3 Mayıs, il değerlendirmelerinin yapılması 6-17 Mayıs ve genel değerlendirmenin yapılması 20-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışmanın sonuçları 3 Haziran'da açıklanacak, ödül töreni ise 13 Haziran'da yapılacak.

Yarışmaya gönderilen eserler tema, konu, dil, karakter, süre, dramatik oyun yazım tekniği, özgünlük ve amaca uygunluk açısından değerlendirilecek.

Dereceye giren öğretmenlere birincilik ödülü dizüstü bilgisayar, ikincilik ödülü tablet ve üçüncülük ödülü fotoğraf makinesi verilecek.