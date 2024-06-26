Talas Belediyesi, A Milli Futbol takımımızın Euro 2024’teki son grup maçı olan Çekya karşılaşmasını yine dev ekranda izlettirecek.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Türkiye-Portekiz maçının heyecanını dev ekrandan on binlere yaşatan Talas Belediyesi, şimdi de Çekya maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Topladığı 3 puanla gurubunda ikinci sıraya yerleşerek gruptan çıkma şansını sürdüren Türk Milli takımının Çekya ile oynayacağı önemli maç, 26 Haziran Çarşamba günü Yamaç Paraşütü İniş Alanında dev ekranda sporseverlerle buluşacak.

Saat 22.00’de başlayacak organizasyona vatandaşların daha önce olduğu gibi yine büyük ilgi göstermesi bekleniyor.