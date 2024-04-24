Türkiye Oryantiring Şampiyonasında 81 kulüpten 1250 sporcuya karşı mücadele ederek yarışmayı 5 kupayla tamamlayan ve Türkiye Şampiyonu olan İnegöl Belediyespor Oryantiring takımından 7 sporcu milli takıma davet edildi. Bu davetle milli takımın yarısını İnegöllü sporcular oluşturdu.BURSA (İGFA) - Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 19-21 Nisan 2024 tarihlerinde Çorum’da gerçekleştirildi. Türkiye genelinden 81 kulübün 1250 sporcu ile katıldığı Şampiyonaya, İnegöl Belediyespor Oryantiring takımı damga vurdu. Birbirinden çekişmeli yarışmalara sahne olan şampiyonada turuncu lacivertli temsilcimiz, 5 kupa alarak Türkiye Şampiyonluğuna uzandı.

BAŞARI KÜRSÜDE KALMADI

Şampiyona toplamında 19 madalya kazanarak oryantiring ligini zirvede tamamlayan İnegöl Belediyespor kulübünün bu başarısı kürsüde kalmadı. İnegöl temsilcisi takımdan 7 sporcuya Polonya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmek üzere milli davet edildi. 7 sporcu milli takım kampına davet edildi.

MİLLİ TAKIMIN YARISI İNEGÖLLÜ

Bu davetle birlikte Türkiye Oryantiring Milli Takımının yarısı İnegöllü sporculardan oluştu. Bu başarı İnegöl Belediye Spor Kulübü adına da büyük bir gurur vesilesi oldu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sporcuları ve antrenör Tarık Şeker’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Taban, milli formayla da sporcuların ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını söyledi.