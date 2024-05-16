Yaz boyunca gerçekleşecek önemli spor müsabakaları, Trendyol sponsorluğunda Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda ücretsiz olarak izlenebilecek.İSTANBUL (İGFA) - Yüzlerce taraftar A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) Japonya’yla karşı karşıya geldiği maçı, parkın muhteşem atmosferinde izleme fırsatı buldu.

Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda heyecan verici spor müsabakaları, yaz boyunca Trendyol sponsorluğunda ücretsiz olarak izlenebilecek.

İlk gün, yüzlerce sporsever, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya karşısında verdiği mücadeleyi birlikte izledi.

Maç boyunca parkta tek yürek olan sporseverler, zorlu geçen mücadelenin ardından 16 Mayıs Hollanda maçı için taze umutlarla buluşmak üzere sözleşti.

2024 YAZINDA İSTANBULLULAR SPORA DOYACAK

Türk sporuna ve sporcusuna büyük destek veren Trendyol, İstanbullulara spor dolu bir yaz vadediyor. VNL müsabakalarının ilk maçı geride kalırken etkinlik serisi Filenin Sultanları’nın diğer maçlarıyla devam edecek. 16 Mayıs’ta Hollanda-Türkiye, 18 Mayıs’ta İtalya-Türkiye, 19 Mayıs’ta ise Fransa-Türkiye maçları saat 20:00’de Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak izlenebilecek. VNL maçlarının ardından; 14 Haziran-14 Temmuz arasında devam edecek UEFA EURO 2024™ Avrupa Futbol Şampiyonası ve 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da millilerimizin sahada olduğu her müsabakada kalpler yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda birlikte atacak.