Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adile Teyze, Münir Özkul ve Halkkent Çocuk Gelişim Merkezleri öğrencileri, Mezitli Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıl dönümünde adına yaraşır bir kutlama yaptı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e tüm Mersinlilerin Cumhuriyet coşkusunu yaşayabilmesi için kent genelinde çok sayıda faaliyet düzenliyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adile Teyze, Münir Özkul ve Halkkent Çocuk Gelişim Merkezleri öğrencileri, Mezitli Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıl dönümünde adına yaraşır bir kutlama yaptı.

Programda, günler öncesinde Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan çocuklar, bol bol şiirler okudu, şarkılar söyledi. Minikler etkinlik kapsamında ellerinde Türk bayraklarıyla 10. Yıl Marşı eşliğinde yürüyüş yaptı. Çocuk Gelişim Merkezlerinde çocukların kendi el becerileriyle hazırladıkları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı konulu resimler atölye bahçesinde sergilendi. Ailelerin de sık sık alkışlarla eşlik ettiği program, anı köşesinde fotoğraf çekimi ile son buldu.

Etkinliğin bir diğer adresi ise Tarsus Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi oldu. Öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları özel gösterileri ailelerine sunan çocuklar, Cumhuriyet Bayramını coşkusunu ebeveynleriyle birlikte paylaşmanın mutluğunu yaşadılar.

Tanışık: “Cumhuriyet’in bize armağan ettiklerini çocuklarımızla hep birlikte anlattık”

Cumhuriyet’in şanlı tarihinin 100. yaşını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında yetiştirdikleri çocuklarla coşkuyla kutlamak için bir araya geldiklerini ifade eden Çocuk Gelişim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, “Bu süreçte miniklerimizle birlikte aylardır hazırlandıkları şiirler ve etkinliklerle, Cumhuriyet’in bize armağan ettiği; özgürlük, bağımsızlık, hürriyeti anlattık. Bunlarla ilgili etkinlikler gerçekleştirdik. Etkinlikte de çocuklarımız bunları marşlar ve şiirler eşliğinde sergiledi” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezlerinde çocukların eğitim programı kapsamında Atatürk ilke ve inkılaplarından, bağımsızlık mücadelesi ve bağımsızlık zaferinin nasıl kazanıldığını da aktardıklarını ifade eden Tanışık, “Çocuklarımızı da bu şekilde yönlendiriyoruz. Etkinliklerimizi bu şekilde gerçekleştirdiğimiz için tüm eğitim kadromuzla birlikte, gösterilerimizde daha coşkulu geçiyor. Ebeveynlerimizin gözlerinden de her seferinde bu ışık okunuyor” dedi.

Aileler Cumhuriyet coşkusunu çocuklarıyla birlikte paylaştı

Etkinliğe kızını izlemek için katılan velilerden Hakan Bediroğlu, etkinliği şahane bulduğunu ifade ederek, “Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir kutlama oldu. Çok mutlu oldum. Etkinlikte kızımda gösteri yaptı. Gayet güzel bir atmosfer ve yoğun bir katılım vardı. Çok hoşumuza gitti” dedi.

Etkinliğe ailecek katılan ve torununu izlemeye gelen Dilek Serin, “Çok mutlu ve gururluyuz. Nice yüzyıllara. Küçüklerimize güveniyoruz. Bütün her şeyimiz onlar için. Her şey harikaydı. Çocuklarımızla çok mutluyuz” derken anne Cansel Dinçbay da, etkinliği harika bulduğunu söyleyerek, “Tam 100. yıla yakışır bir kutlama oldu. Çok güzel geçti. Dolu dolu coşkulu bir kutlamaydı. Her şey eksiksizdi. Çok gurur duydum” şeklinde konuştu. Çocuk gelişim merkezlerinde hem yöneticilerin hem öğretmenlerin ilgisinden çok memnun olduğunu kaydeden velilerden Neslihan Akça, “Küçük çocuklarla özellikle Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılına özel böyle bir organizasyon düzenlemesi harika bir şey. Gayet memnun kaldık” dedi.

Etkinlikte yer alan ve gösteri yapan çocuklardan Kayra Koçoğlu, “Bugün güzel geçti. İlk önce dans ettik sonra şiirimizi söyledik. Fotoğraf çektirdik. Okulda sürekli dans çalışıp, şiirlerimizi okuduk. Çok eğlendim” diye konuştu.

Begonvil Çocuk Gelişim Merkezini de Cumhuriyet Bayramı coşkusu sardı

Eş zamanlı gerçekleşen etkinliğin bir diğer adresi ise, Tarsus Bengonvil Çocuk Gelişim Merkezi oldu. Öğretmenleri eşliğinde uzun süren hazırlıklar sonrası özel gösterilerini ebeveynlerine sergileyen çocuklar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ebeveynleriyle birlikte yaşadı. Çocuklar, etkinlikte şiirler okuyup, marşlar eşliğinde, kırmızı beyaz Türk bayraklarını dalgalandırdılar.

“Belediyemiz çocuklarımıza Atatürk sevgisini aşılıyor, gurur duyuyoruz”

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Güler Küçük, “100. yılımızı kutlamak bizim için çok büyük bir şeref. Atatürk'ün yolunda ilerleyen çocuklar yetiştirmek için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ona ne kadar minnet etsek azdır. Okulumuz da belediyemiz de çocuklarımıza Atatürk sevgisini aşılıyor. Bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

“Kadınlarımızın ve çocuklarımızın savaşsız bir dünyada yaşaması dileğiyle”

Etkinliğe çocuğunu izlemeye gelen Özlem Tok, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun. Çocuğumu izlemek için buradayım. Bizi böyle etkinliklerde bir araya getirdiği için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın savaşsız bir dünyada yaşaması dileğiyle” diye konuştu.

Etkinliği çok beğendiğini söyleyen çocuklardan İdil İşbaşı, “Cumhuriyetin 100. yılı için düzenlediğiniz etkinlik çok güzel, çok teşekkür ederim” dedi.

Çocuklarıyla etkinliğe katılan Derya Ünal da, çocuklarını Atatürk’ün izinde yetiştirmek için çabaladığını ifade ederek, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı; mutluyuz, gururluyuz. Atamız bize böyle bir ülke emanet etmiş, çocuklarımı böyle bir Cumhuriyet ülkesinde yetiştirdiğim için mutluyum, gururluyum ve umarım çocuklarımızı bu şekilde atamızın izinde yetiştiririz” ifadelerini kullandı.