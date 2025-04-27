İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın gençlere kahve hazırlama ve sunma konusunda mesleki beceri kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Mobil Barista Otobüsü, sınırları aştı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Kuşadası’nda kurulan Mobil Barista Otobüsü’nde eğitim alan gençler, sertifikalarına kavuşarak istihdam kapısını araladı.

Kahve hazırlama ve sunma eğitimi verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Mobil Barista Otobüsü, bu kez Kuşadası’nda hizmet verdi. Başlangıç düzeyinde 20 saatlik barista eğitimi alan 12 genç; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Müdürü Zeki Kapı’nın da katılımıyla sertifikalarını almaya hak kazandı.

İZMİR DIŞINDAN EĞİTİME KATILAN İLK GRUP OLDULAR

Başkan Ömer Günel, gençlerin yeni yetenek ve beceri kazanmalarının önemine dikkat çekerek eğitime vesile olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay’a ve Kuşadası Kadınca Platformu’na teşekkür etti. Başkan Günel, turizm kentlerinde hizmet sektörünün büyük önem taşıdığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yeni nesil kahve hazırlama ve sunma eğitimi konusunda başlayan iş birliğinin devam edeceğini söyledi.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bulunan Mobil Barista Otobüsü’nde düzenlenen etkinlikle sertifikalarını alan 12 genç, İzmir dışından eğitime katılan ilk grup oldu.