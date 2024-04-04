Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü 2023 yılı sonunda 8 milyar dolar olan ihracatını 2028 yılı sonunda 12 milyar dolara taşımayı hedefliyorİZMİR (İGFA) - İzmir basınıyla bir araya gelen Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, 2023 yılında Türkiye’nin 8 milyar dolarlık mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatına 906 milyon dolarlık katkı sağladıkları bilgisini verdi.

Mobilya, kâğıt ve odun dışı orman ürünleri olmak üzere üç alt sektöre hizmet verdiklerini kaydeden Gürle, “Kâğıt ve kâğıt mamulleri ihracatımız 538 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, odun dışı orman ürünleri olarak adlandırdığımız defne, kekik, ıhlamur, adaçayı, biberiye, tıbbi bitkiler, meşe palamudu gibi ürünleri kapsayan ihracatımız ise aynı yıl 103 milyon dolar bandında seyretti ve bu ürünlerin Türkiye geneli ihracatının yüzde 68’lik kısmına imza attı. Mobilya sektörüne baktığımızda bir dipnot eklemek istiyorum; Türkiye’nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2023 yılında önemli oranda artarak 5,1 milyar dolara ulaştı. Birliğimizin mobilya ihracatı ise 224 milyon $ oldu” diye konuştu.

“2024 yılında ihracat hedeflerimize TURQUALİTY, UR-GE projeleri, Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyeti organizasyonları ile ulaşmayı amaçlıyor ve yüzde 10’luk bir artışıyla 2024 yılında 1 milyar dolar ihracat barajını aşmayı hedefliyoruz” diyen Gürle şöyle devam etti; “2024 yılının ilk iki ayına baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 6’lık bir artış görüyoruz, yüzde 10 ortalama ihracat artışına ulaşabilmemiz için 2024 yılında daha çok çalışmamız ve daha çok proje üretmemiz gerekiyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ur-Ge Projemiz, Turkish Herbal Tea Turquality Projemiz, Mobilya Turquality Projemiz, Aegean Furniture Ur-Ge Projemiz, Ezberbozan Tasarım Yarışmamız, Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyetlerimiz, Fuar organizasyonlarımız 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için hayata geçirdiğimiz yeni projelerimiz. Bu projelerimize halkalar eklemek için istişarelerimiz sürüyor.”

İHRAÇ PAZARLARIMIZI ÇEŞİTLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 2023 yılındaki güçlü pazarları hakkında da bilgi veren Birlik Başkanı Ali Fuar Gürle, “Odun dışı orman ürünleri dediğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerde en çok ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla A.B.D., Almanya ve Fransa oldu. Türkiye’nin kekik ihracatının yüzde 94’ünü Ege Bölgesi’nden yapıyoruz. Odun dışı orman ürünleri ihracatında en güçlü olduğumuz ürün kekik. Kâğıt Sektöründe ihracat yaptığımız başlıca pazarlarımız; İran, Mısır ve İngiltere iken, mobilya sektöründe Ege’den 2023 yılında en çok Almanya, Hollanda ve A.B.D.’ye ihracat gerçekleştirdik” diye özetledi.