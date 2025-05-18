Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde düzenlenen DOCA Tirilye Ultra Trail Maratonu, 367 sporcuyu ilçenin doğa ve tarih dolu parkurlarında buluşturdu.BURSA (İGFA) - Mudanya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda DOCA Tirilye Ultra Trail Maratonu’na ev sahipliği yaptı.

“Doğanın ve Tarihin İzinde Koş” temasıyla düzenlenen maratona, yerli ve yabancı 367 sporcu katıldı. Tirilye sahilinden start alan 54 ve 29 kilometrelik parkurlar, zeytinlikler, Dereköy Kilisesi, Kapanca Korsan Limanı ve Taş Mektep gibi tarihi noktaları kapsadı.

"TİRİLYE İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Tirilye’nin ilk maratonunun büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Sporun birleştirici gücüne inanıyorum. Katılımcılar, Mudanya’nın doğası ve tarihiyle bağ kurdu. Bu etkinlik, sürdürülebilir turizmin temelini güçlendiriyor" dedi. Organizasyonun gönüllü emeğiyle gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Dalgıç, Tirilye'nin Türkiye’ye farklı bir yüzünü gösterdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

DOCA Tekstil TechPakkens Genel Müdürü Mustafa Demiralay, etkinliğin kent tanıtımına katkı sağladığını ve sporcuların keyifli anılarla ayrıldığını belirtti.

Profesyonel koşucular ve doğa tutkunlarını buluşturan maraton, madalya töreni ve Retro Grubu konseriyle sona erdi.

Buna göre; Tirilye, Kumyaka, Çepni, Akköy, Dereköy, Mirzaoba, Yalıçiftlik, Ketendere, Kapanca ve Tirilye güzergahındaki 54 km erkekler kategorisinde Fransız Ludovic Pommeret, kadınlarda İlknur Yaman kazandı.

Tirilye, Kumyaka, Mirzaoba, Yalıçiftlik, Kapanca ve Tirilye güzergahındaki 29 km'lik parkurda ise erkeklerde Helio Fumo, kadınlarda ise Hilal Oruç birinci oldu.