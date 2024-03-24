Bursa'da CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, seçime bir hafta kala düzenlediği 'Demokrasi Şöleni' nokta mitingleriyle vatandaşlarla buluşmaya başladı. Mudanya Mütareke Meydanı'ndaki etkinlikte ilçeyi geleceğe taşımak için topyekun değişim hareketi başlattıklarını vurgulayan Dalgıç, "Bizim tek derdimiz Mudanya” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mütareke Meydanı’nda düzenlenen “Demokrasi Şöleni” etkinliğinde Mudanyalılarla buluştu.

CHP PM Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ile meclis üyesi adaylarının da katılım sağladığı etkinlik müzik ve dans gösterileriyle adeta şölen havasında geçti. CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, ilçedeki bayrağı indirmemek için var gücümüzle çalıştıklarını belirterek, destek çağrısında bulundu. Konuşmasında demokrasi vurgusu yapan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Biz, yoksullukla, demokrasi karşıtlarıyla, organize kötülükle mücadele edeceğiz. Bursa Büyükşehir’de Mustafa Bozbey, Mudanya’da Deniz Dalgıç ile başta Mudanya olmak üzere bütün Türkiye’ye demokrasi sözü veriyoruz.” dedi.

“HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Mudanya’yı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk temel taşının konduğu, barışın başkenti ve demokrasinin beşiği olarak tanımlayan CHP Mudanya adayı Deniz Dalgıç, “Mütareke Meydanı çok önemli bir ruhu taşıyor. Biz de o ruhu içimize alıp buradan önce Bursa’ya sonra da bütün Türkiye’ye yayacağız” dedi. İlçede katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini belirten Dalgıç, “Bizler sizin temsilcileriniziz. Biz, size hizmet etmek için bu yola çıktık. Değişimden, dönüşümden, Mudanya’yı ileri taşımaktan bahsediyoruz. Ancak bunlar hep birlikte, topyekun olur. Bu yüzden hepinizden hem 31 Mart’ta sandıkta desteğinizi bekliyoruz hem de sonrasında Mudanya ile ilgili yapacağımız işlerde bizimle birlikte çalışmanızı istiyoruz. Bizim tek derdimiz Mudanya.” diye konuştu. Yakasına Zeynep isimli küçük kız çocuğunun verdiği nazar boncuğunu takan Deniz Dalgıç, “Bu nazar boncuğu da bir sembol. Mudanya’ya nazar değmesin” dedi.

Konuşmalar sonrasında ilçede faaliyet gösteren Gökay Işıkbol Trio, Mudanya Ateşi Ritim Grubu, Türk Sanat Müziği Grubu, Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

Mütareke Meydanı’ndaki oyunlara da eşlik eden Deniz Dalgıç ve ekibi 31 Mart günü için hep birlikte kazanma sözü verdi.