Muğla Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görev yapan 200 zabıta personeline Emekli İçişleri Başkontrolörü Av. Gazi Sert’in katılımıyla eğitim semineri düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görev yapan 200 zabıta personeline yönelik kapsamlı bir eğitim semineri düzenlendi.

Emekli İçişleri Başkontrolörü Av. Gazi Sert’in katılımıyla gerçekleştirilen seminerde,zabıta görev, yetki ve sorumlulukları, kabahatler kanunu, belediye para cezaları, işyeri açma ve çalışma ruhsat mevzuatı konularında detaylı bilgiler verildi.Zabıta personelinin bilgi ve donanımını artırmayı hedefleyen seminerin, hizmet kalitesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Seminer süresince personel, güncel mevzuat çerçevesinde doğru ve etkili uygulamaların nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgilendirilirken; karşılaşılan hukuki ve idari sorunlara dair örnek olaylar üzerinden analizler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, zabıta personelinin sahada daha etkin ve hukuka uygun bir şekilde görev yapmalarını sağlamak adına bu tür eğitimleri düzenli olarak sürdürecek.Seminerin, hem personelin mesleki gelişimine katkı sağlaması hem de vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini artırması hedefleniyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Zabıta personelimiz, halkın huzuru, düzeni ve sağlığı için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu eğitimlerle hem mevcut bilgi birikimlerini güncelliyor hem de mevzuat değişikliklerine hızla adapte olabiliyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak, Zabıta personelimizin daha donanımlı, bilinçli ve etkin bir şekilde görev yapabilmesi için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Bu tür eğitimleri periyodik hale getirerek, kurumsal kapasitemizi birlikte daha da güçlendireceğiz. Tecrübelerini zabıta teşkilatımıza aktaran Emekli İçişleri Başkontrolörü Av. Gazi Sert’e de teşekkür ediyorum.” dedi.