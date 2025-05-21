Kocaeli İzmit Belediyesi’nin çocukların sağlıklı beslenmesini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Beslenme Saati Projesi Ziya Gökalp ve Gündoğdu İlkokullarında devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemeyi amaçlayan projelerle kentte sosyal belediyeciliğin örneklerini sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beslenme Saati Projesi bu sabah Ziya Gökalp ve Gündoğdu İlkokullarında devam etti. Programa, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, Meclis Üyesi Cengiz Özcan ve Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy da katılarak çocuklarla bir araya geldi. Uygulama kentin farklı okullarında devam edecek.

Kaynak: İGF