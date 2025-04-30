Muğla'da Dalaman Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara, hobi amaçlı domates, biber ve patlıcan fideleri dağıtıldı.MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediyesi, hobi amaçlı tarım yapan vatandaşlara destek olmak amacıyla fide dağıtım etkinliği düzenledi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen fide dağıtım etkinliğine Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Kural ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Kargılı katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ata tohumlardan üretilmişdomates, biber ve patlıcandan oluşan 18 bin adet fide vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldı.

Etkinlikte vatandaşlara fide dağıtan Belediye Başkanı Sezer Durmuş, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından İlçemizde hobi amaçlı tarım yapan vatandaşlarımıza domates, biber ve patlıcan fideleri dağıtım etkinliğini gerçekleştirdik. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz için her fidandan 5’er adet dağıttık. Ama gelecek sene kendi yapacağımız serada daha fazla üretim yapıp halkımıza destek olacağız. Tohumlarımızın tamamı ata tohumudur. Kendiniz de üretebilirsiniz. Dalaman’da güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Kendi sebzesini yetiştirmek isteyen hemşehrilerimize küçük de olsa bir katkı sunduğumuz bu günde, gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.

Vatandaşlar ise uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirterekDalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a teşekkür ettiler.