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Yerli ve Milli Parti Muğla İl ve Bodrum İlçe Başkanlıkları hizmet binalarının açılışı Genel Başkan Teoman Mutlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - İlk olarak Bodrum ilçe binası ardından Muğla il binasında gerçekleştirilen açılış programına; Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Merkez Kurulu Üyeleri, İl Başkanı Erhan Karaman, Bodrum İlçe Başkanı Salih Altın, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, “Yerli ve Milli Parti 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü’nde başladığı yolculuğunda kısa zamanda çok önemli mesafeler katetti. 54 ilde resmi olarak kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Bugün Muğla’da bir demokrasi merkezinin açılışınıgerçekleştiriyoruz. Atatürk ilkeleri ışığımızdır. Anayasanın ilk 4 maddesi kutsalımızdır. Siyaset vatan için en iyisini yapma yarışıdır. Cumhuriyeti ve vatan bütünlüğünü korumaya Atatürk ilkelerini sonuna kadar yaşatmaya Yerli ve Milli Parti olarak yemin ettik. Türkiyenin en umutsuz en karamsar günlerinde bizler Yerli ve Milli Parti olarak ülkenin umudu olduğumuz bilinciyle yola çıktık” şeklinde konuştu.

“BODRUM’DAKİ KİRALAR 45 BİN LİRA, DEVLET MEMURU 25 BİN LİRA ALIYOR”

Mutlu, “İl başkanıma ve ilçe başkanıma talimat verdim. Resmi olarak bizim seçimlere girme hakkımız yok, çok yakında bunu kazanacağız. İlk yapılacak olan belediye seçimlerinde buradan size müjdeyi veriyorum. Muğla İl Başkanımız Erhan Karaman, Bodrum’da yaşayan devlet memurlarına, emniyet ve milli eğitim mensuplarına yaşamak için lojmanlar yapıp ücretsiz bir şekilde kendilerine verecek. Çünkü Bodrum’daki kiralar 45 bin lira, devlet memuru 25 bin lira alıyor. Bunlara çözüm bulmadığımız sürece seçimi kazansalar da boş uğraşsalar da boş. Kim nereyi nasıl parselleyeceğim düşüncesinde inanın bana. Bunlardan ne köy olur ne kasaba açık söylüyorum. Nasıl mı anlatayım, gazi meclisimiz ‘de gerçekleşen oylamaya değinmek istiyorum. İsveç’in NATO’ya katılım protokolü cumhur ittifakı ve CHP’nin oylarıyla kabul edildi. Milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hiçbir husus yerine getirilmemiş olmasına rağmen, elimizdeki koz uçup gitti. Bir çuval inciri berbat ettiler. Biz Yerli ve Milli parti olarak en başından itibaren diyoruz ki, Türkiye’nin çıkarları, onuru ve saygınlığı bizim için önemli. Terör bildirisi meclise geldiği zaman, ben AKP ile birlikte olmam diyorsun ama İsveç’in NATO üyeliğine evet diyorsunuz. Bırakın bu ali cengiz oyunlarını ya göründüğünüz gibi olun ya da olduğunuz gibi görünün. Bu millete sizden fayda yok. Bunu yine tecrübe ettik” sözlerini sürdürdü.

Yerli ve Milli Parti İl Başkanı Erhan Karaman ise, “Biz Yerli ve Milliyiz. Çağdaş ve evrenseliz. Herkese ilan ediyoruz. Siyasette ezberleri bozmaya geldik. Bizler Bayrak, Vatan, Millet aşkını yüreğinde taşıyan Cumhuriyet, Demokrasi ve Adaletin bekçileriyiz. Türk siyasetine yerli ve milli bir soluk olmak hedefiyle adım atan “Yerli ve Milli Parti”nin; Muğla’nın hakettiği hizmetlerde öncü olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Tören, İl ve İlçe Başkanı tarafından Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı için özel hazırlanan hediye takdimi ve pasta kesimi ile sona erdi.