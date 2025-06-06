CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hububat alım fiyatlarının yetersizliğine tepki göstererek, “Fiyatlar derhal revize edilmeli, prim ödemeleri zamanında yapılmalı" çağrısında bulunarak, "Çiftçiye sırt çeviren devlet, toprağın bereketini kaybeder" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hububat alım fiyatlarına yönelik yazılı açıklamasını eleştirdi.

İktidarın çiftçi tepkisinden çekindiği için fiyatları alelade bir şekilde duyurduğunu savunan Milletvekili Yazgan, açıklanan rakamların çiftçiyi zarara ve tarımdan kopuşa ittiğini belirtti.

CHP'li Yazgan, 2025’te ekmeklik buğday için 16,2 TL, makarnalık buğday için 16,2 TL, arpa için 13,52 TL olarak belirlenen fiyatların, 2024’teki 11 TL ve 8 TL’lik fiyatlara kıyasla enflasyonun gerisinde kaldığını vurguladı. “Gübre, mazot, tohum ve ilaç maliyetleri artarken bu fiyatlar çiftçiyi zararına üretime zorluyor” diyen Milletvekili Yazgan, 2024 prim ödemelerinin bir yılda zor yapıldığını, don, yağış ve kuraklık gibi felaketlerde ise çiftçinin yalnız bırakıldığını ifade etti.

Milletvekili Yazgan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na “Girdi maliyetlerini neye göre hesaplıyorsunuz? Bu fiyatları nasıl uygun görüyorsunuz?” diye sorarak, alım fiyatlarının revize edilmesini, ödemelerin zamanında yapılmasını isteyerek, "Çiftçiye sırt çeviren iktidar, bereketi de kaybeder” sözleriyle duruma tepki gösterdi.