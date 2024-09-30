Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri için etkinlik düzenledi. Etkinlikte üyeler ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras , “100 yaş evlerimizin sayısını arttıracağız” dedi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri için düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen yaşlılar, keyifli anlar yaşadı.

Ana amacı 60 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı hedefleyen 100 Yaş Evinde üyeler değişik etkinlikler gerçekleştiriyor. 100 Yaş Evi’nde; sohbet, televizyon, okuma, oyun, dinlenme ve teknoloji odasının yanı sıra resim, ahşap, boyama, mozaik gibi hobi çalışmaları yapılıyor. Hafta içi her gün hizmet veren 100 Yaş Evi’nde sağlık personeli tarafından belirli günlerde üyelerin kan şekeri ve tansiyon ölçümleri de yapılıyor.

KÜÇÜK: 100 YAŞ EVLERİ BİZİM RAHAT ETTİĞİMİZ YERLER

100 yaş evi üyelerinden Rabia Küçük “ 60 yaşın güzel günlerini yaşıyoruz. Her yaşın bir güzelliği var. 100 yaş evinin bize sağladığı tüm imkanlar çok güzel, hiç boş oturmuyoruz, el işleri yapıyoruz, İngilizce kursu alıyoruz. 100 yaş evi bizlerin rahat ettiği bir yer. Arkadaşlarımız geliyor sohbet ediyoruz. Gazetelerimizi okuma imkanı buluyoruz. Görevliler sıcak ve güler yüzlü. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederim” dedi.

BESLİ: AÇIK ÖĞRETİMİ 100 YAŞ EVİNDEN BİTİRDİM

100 yaş evindeki bilgisayardan faydalanarak açık öğretim mezunu olduğunu belirten Fevzi Besli “ 100 yaş evi üyesiyim ve 77 yaşındayım. 100 yaş evinde halk müziği çalışmaları yapıyoruz. Atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Sinema etkinleri düzenleniyor. Bilgisayarlardan faydalanabiliyoruz. 100 yaş evindeki bilgisayarlardan açık öğretimi bitirdim. Uzaktan öğretimimi tamamladım. 100 yaş evinden son derece memnunuz. Cumartesi Pazar günleri kapandığında çok fazla eksikliğini yaşıyoruz. 100 yaş evinde kendimi daha güvende hissediyorum” dedi.

ETİ: 100 YAŞ EVİNDE AİLE ORTAMINDAYIZ

Sadıka Eti “100 yaş evi her yönü ile çok güzel. 100 yaş evinde kora çalışmalarına, İngilizce kursuna katılıyorum. El işi ve boyama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 100 yaş evinde çok mutluyuz. Sanki bir aile ortamındayız. Arkadaşlarımızla sohbet edip dertleşiyoruz. Güler yüzlü arkadaşlarımız var. Başkanımıza bizlere sağladığı bu imkanlar için teşekkür ediyoruz” dedi.

ŞAHİN: 100 YAŞ EVİ BİZLERE İYİ GELİYOR

100 yaş evinin kendisine iyi geldiğini belirten Hayriye Şahin “ Emekliyim ve buranın üyesiyim. Devamlı 100 yaş evine gidiyorum. Düzenlenen kurslara katılıyorum. Hizmetlerden çok memnunum. Burada eski arkadaşlarımla görüşme ve sohbet etme imkanı buluyorum. 100 yaş evine gitmediğim günlerde kendimi eksik kalmış hissediyorum. Burası bize çok iyi geliyor. Yalnız olmadığımı hissettiriyor. Gülsen Aksoy “ Aslen Hatay’lıyım. 12 yıldır Muğla’da yaşıyorum. Çok güzel etkinlikler ve faaliyetler oluyor. El sanatları, dikiş gibi çok sayıda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaşlılar orada burada mutluyuz. Belediye Başkanımız kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

YERLİKAYA: 100 YAŞ EVİ AVRUPA STANDARTLARINDA

Sebiha Yerlikaya “Büyükşehir Belediyesinin yaptığı 100 yaş evi gerçekten çok güzel. Emekliye ayrılan bizler için çok güzel bir yer. Bu tür etkinliklerle sağlığımız adeta yerine geliyor. Eve hapsolmuyoruz. Yalnızlığımızı yaşamıyoruz. Burada arkadaşlarla hoş sohbetler ediyoruz. Güzel günlerimizden bahsediyoruz. Muğla 100 yaş evi Avrupa standartlarında bir yer. 100 yaş evi insanları evden çıkartıp sosyal etkinliklere katılmasını sağlıyor. Muğla’da yaşadığıma ve böyle yere üye olduğuma çok mutluyum. Burada kendimi yaşlı hissetmiyorum. Aksine üretebildiğim için kendimi genç hissediyorum.

BAŞKAN ARAS: 100 YAŞ EVLERİNİN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkana Ahmet Aras “Sizlerle burada, tüm olumsuzlukları bir kenara bırakıp kardeşçe, dostça bir arada olmak beni çok mutlu etti. Bu tür hizmetleri daha da artıracağız. Yaşlılar, dezavantajlı vatandaşlarımız, çocuklar ve kadınlar için daha fazla tesis ve sosyal politika üretmek istiyoruz. Bu çalışmaları sadece büyükşehir belediyesi değil, ilçe belediyeleri, devlet kurumları ve vatandaşlarla dayanışma içinde hayata geçirmeliyiz. Dalaman ve Kavaklıdere’de 100 yaş evlerini hayata geçireceğiz” dedi.