Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Otogar Yolu ile Sanayi Kavşağı arasındaki Karamuğla Deresi yanındaki AVM bağlantı yolunu yerinde inceledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’da modern ve güvenli ulaşım ağı oluşturma hedefiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, yol projelerine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Otogar yolu-Sanayi kavşağı arasındaki Karamuğla deresi yanındaki AVM bağlantı yolçalışmalarını tamamlayarak vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşımını sağladı.

AVM BAĞLANTI YOLU KISA SÜREDE TRAFİĞE AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AVM bağlantı yolu çalışmaları kapsamında bin 150 metrelik zemin iyileştirme, içme suyu hattı, yağmur suyu hattı ve asfalt çalışmalarını tamamladı. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol kısa sürede trafiğe açıldı.

SÜLEYMAN SOYDEMİR: “BAŞKANIMIZ AHMET ARAS’IN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA TÜM ALTYAPI SORUNLARINI GİDERDİK”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Süleyman Soydemir yapılan çalışmalarla ilgili teknik detayları paylaştı.Başkan Soydemir, “AVM bağlantı yolumuzda çalışmalarımızı tamamladık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras’ın koordinasyonunda bin 150 metrelik zemin iyileştirme, içme suyu hattı ve yağmur suyu hattı ile beraber yolumuzdaki tüm altyapı sorunlarını giderdik. 17 metrelik bir alt aks oluşturduk. 5 bin 500 metrelik yol imalatı yaptık. Yolumuzda 10 bin metrelik yeşil alanımız ve kaldırımlarımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

BAŞKANARAS İNCELEMELERDE BULUNDU

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmaların tamamlandığı AVM bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Vatandaşların modern, güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi için yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Aras, “Muğla’nın her köşesinde sürdürülebilir ulaşım için durmadan çalışıyoruz.” dedi.

BAŞKAN ARAS: “MUĞLA’MIZI DAHA YAŞANABİLİR, DAHA ULAŞILABİLİR BİR ŞEHİR YAPMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras,“Vatandaşlarımızın ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımızadevam ediyoruz. Bu kapsamda, Menteşe Otogar Yolu çalışmalarının devamı niteliğinde olan ve Dirgeme yolunu AVM’lere bağlayan yol projemizde tamamlandı. Bugün tamamladığımız yollar sadece bir ulaşım projesi değil; kentimizin gelişimi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için attığımız önemli adımlardır.Altyapısıyla, çevre düzenlemesiyle, yeşil alanlarıyla modern bir kent vizyonunu adım adım hayata geçiriyoruz. Muğla’mızı daha yaşanabilir, daha ulaşılabilir bir şehir yapmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.