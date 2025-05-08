Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen açılışta Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Çok Sesli Çocuk Korosu ve Halk Dansları Bölümü öğrencileri sahne aldı. MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın kültürel hayatına büyük katkı sunan Uluslararası Muğla Korolar Şenliği, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen renkli bir açılış töreniyle başladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI’NDAN MUHTEŞEM KONSER

Açılış gecesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası muhteşem bir konser verdi. Orkestra, klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan repertuvarıyla izleyicilerden tam not aldı. Daha sonra sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, söyledikleri neşeli ve etkileyici şarkılarla izleyenlerin beğenisini kazandı. Müzik şöleninin ardından Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Dansları Bölümü öğrencileri, Anadolu’nun farklı yörelerine ait geleneksel dansları sahneleyerek izleyicileri kültürel bir yolculuğa çıkardı. Renkli kostümleri ve enerjik performanslarıyla büyük beğeni toplayan dansçılar, açılışa ayrı bir canlılık kattı. Etkinlikte Bulgaristan’dan gelenChernomorskiZvutskiKorosu da sahne aldı. Uluslararası Muğla Korolar Şenliği’nin sahne, ses ve ışık düzenlemeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Uluslararası Muğla Korolar Şenliği; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğinde gerçekleştirildi.

BAŞKAN ARAS: “KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Uluslararası Muğla Korolar Şenliği’nin Muğla için kültürel açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel etkinliklere her zaman destek vereceğiz. Muğla sadece doğal güzelliklere değil, zengin kültürel mirasıyla da önemli bir şehir. Bu mirası yaşatmak ve tüm dünyayla paylaşmak için kültürel faaliyetleri her zaman ön planda tutuyoruz.” dedi.

