Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) desteklediği ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen FIM MiniGPTürkiye Serisi, Uşak'ta büyük bir heyecana sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - Genç yeteneklerin profesyonel kariyerlerine ilk adımı attığı serinin ilk yarışını 11 yaşındaki yıldız adayı Uzay Alp Urcan büyük bir başarıyla kazandı. Urcan, hafta sonunun ikinci yarışında da podyumun zirvesinde yer alarak çifte zafer elde etti.

Yarışta, Uzay Alp Urcan’ın hemen ardından Poyraz Bor ikinci, Alp Burak Albayrak ise üçüncü sırada finiş gördü. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Ohvale Türkiye iş birliğinde organize edilen yarışlar, izleyicilere genç sporcuların azim ve yetenek dolu performanslarını sergilediği unutulmaz anlar yaşattı.

Uzay Alp Urcan, motor sporlarındaki serüvenine Motokros Şampiyonası ile başladı. Yağmurlu ve çamurlu bir pistte, annesinin yardımıyla motorunu çıkarmaya çalışırken gösterdiği azim, onun her zorluk karşısında ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne sermişti. "Babam bana ‘Gerekirse motoru sırtına al ama bir turu tamamla’ demişti. O gün sıralamada bir turu bitirince yarışa kabul edildim ve hayatım değişti," diyen Uzay Alp, o günden sonra motor sporlarındaki kariyerini hızla yükseltti.

Genç sporcu, sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2024 yılı boyunca Türkiye Şampiyonası ve Avrupa yarışlarındaki dereceleriyle adından söz ettiren Uzay Alp, motor sporlarında geleceğin yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor.