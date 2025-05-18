Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Bodrum ve Marmaris’teki mobil konkasör tesisleriyle 450 bin ton hafriyat atığını geri dönüştürerek 90 milyon TL tasarruf sağladı. Çevre dostu proje, yol ve altyapı çalışmalarında kullanılarak bütçeyi koruyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre koruma ve tasarruf odaklı projelerine bir yenisini ekledi.

Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde kurulan mobil konkasör tesisleriyle, inşaat atıkları geri dönüştürülerek hem çevresel kirlilik önleniyor hem de belediye bütçesine katkı sağlanıyor. Bugüne kadar 450 bin ton hafriyat atığının geri kazanımıyla yaklaşık 90 milyon TL tasarruf elde edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 3 mobil konkasör tesisi, il genelindeki inşaat faaliyetlerinden çıkan hafriyat malzemelerini işleyerek dolgu ve asfalt malzemesine dönüştürüyor. Geri kazanılan malzemeler, Büyükşehir ve MUSKİ’nin yol, altyapı ve bahçe toprağı ihtiyaçlarında kullanılarak ekonomik fayda sağlıyor. İlk olarak Bodrum’da faaliyete geçen tesisler, ardından Menteşe ve Marmaris’te devreye alındı.

ÖDÜLLÜ ÇEVRECİ PROJE

Muğla Büyükşehir’in bu çevre dostu girişimi, 2017 yılında MİARGEM Etkin Belediye Proje Yarışması’nda “Altyapı ve Çevre Projeleri” kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Proje, 3 ilçede aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nde görevli Maden Mühendisi Hasan Yıldız, “Sürdürülebilir çevre ilkesiyle, kazı ve inşaat atıklarını geri kazanıyoruz. 450 bin ton hafriyat malzemesini işleyerek belediyelerimizin dolgu ve bahçe toprağı ihtiyaçlarını karşıladık. Bu, hem çevre bilincini artırıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin önemine dikkat çekerek, “Muğla’nın eşsiz doğal mirasını korumak en büyük sorumluluğumuz. Mobil konkasör tesisleriyle çevreyi korurken, kamu kaynaklarını verimli kullanarak 90 milyon TL tasarruf sağladık. Doğa dostu ve ekonomik projelerimizle sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı uygulamalarıyla hem doğayı hem de bütçesini korumaya devam ediyor.