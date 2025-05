İzmir Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü’nün düzenlediği Yaza Merhaba Gençlik Buluşmasında büyük coşku yaşandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi’nin yeni açmış olduğu Gençlik Merkezi’nde yapılan etkinliğe Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik Kınacı,CHP Güzelbahçe İlçe Yöneticisi Aykut Türkelli, belediye meclis üyeleri, CHP Güzelbahçe Gençlik Kolları Başkan Eren Kırca, Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü sorumlusu Şeyda Çiftçi, ve çok sayıda genç katıldı.

Program saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Konuşmaların ardından gençler, alanda toplanarak Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini hep bir ağızdan okudu. Ellerindeki balonları gökyüzünebıraktı.

‘BU MÜCADELE SİZİN İÇİN’

Gençler için gençlerin geleceği için gençlerin her ihtiyacını karşılamak gençlik merkezini ve kulübünü kurduklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Gençler için Atatürkçü, devrimci,Cumhuriyetçi ilkelere sahip çıkmaları için bu gençlik kulübünü açtık. Sizlerde bu gençlik kulübüne sahip çıkmak için sokakta değil, kahvede değil, gelip burada gençlik kulübüne sahip çıkacağınıza söz veriyor musunuz? Ben de size söz veriyorum, bunu daha da ileriye götürüp gençler için geleceğiniz için o karanlık günlerden kurtulmak için elele omuzomuza hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz.Sonuna kadar arkanızdayız, her zamanda arkanızda olmaya devam edeceğim.Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz. Her şey çok güzel olacak diyor ve 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.

‘GENÇLERİ SERBEST BIRAKIN’

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik Kınacı ise; “Söylemek istediğim iki önemli husus var.Bu gündemleri asla değiştirmediğimiz,her gün tekrar edeceğimiz tüm genç arkadaşlarımızı yanımıza gelene kadar söyleyeceğimiz sözleri haykırmaya devam edeceğiz. Diğeri söyleyeceğim iseGüzelbahçe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Günay’a, gençlik kulübünü açtığı için çok teşekkür ediyorum.Genç arkadaşlarımıza bir kitap almakta, sinemaya gitmekte, bir kahve söyleyip arkadaşlarıyla sosyalleşmekte zorlaştığı bugünlerde bunların gençlere lüks kılındığı bugünlerde gençlere böyle güzel olanak sağladığı için başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca biliyorsunuz Ekrem başkanın tutuklanma sürecinden sonra genç arkadaşlarımız anayasal haklarını kullandıkları için yürüyüş yaptıkları için hala tutuklular.En yakın zamanda CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanımız ve üç genç arkadaşımız da tutuklandı.Bunun sebebi ise duvara ‘Ekrem İmamoğlu’na özgürlük’ ve ‘kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ yazdıkları için şu an tutuklu bulunuyorlar. Korku imparatorluklarını gençlerin bu haykırışlarıyla ve direnciyle yıkacağız. Gençlerimizi bir an önce bırakılmasını istiyoruz. Siz gençleri 19Mayıs büyük İzmir mitinginedavet ediyoruz. Öncesinde saat14.00’te büyük gençlik yürüyüşüne hepinizi bekliyoruz. Saygılar sevgilerimizi sunuyorum” diye konuştu.