Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu mevkiinde 20 metre yükseklikten kayalıklara düşen V.B.K., Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu yürüten ekiplere teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu mevkiinde, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine harekete geçildi.

Bir vatandaşın yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düştüğü ve karadan tahliye edilemediği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın başarılı kurtarma operasyonunu duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1923705354526785771

Sahil Güvenlik Komutanlığı, kazazede V.B.K.’yı kurtarmak için KB-93, TCSG-10 ve TCSG-312 lastik botlarını hızla görevlendirdi. Balık tutarken dengesini kaybederek düşen V.B.K., sağlıklı ve bilinci açık bir şekilde sedye ile tahliye edilerek Darıca Sahil Güvenlik İskelesi’nde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederek, “Allah yardımcınız olsun” dedi. Kurtarma çalışmaları, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin de desteğiyle koordineli bir şekilde gerçekleştirildi.