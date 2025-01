Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların hayatlarına dokunarak farklı bölgelerde daha donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla dikkat çekici bir projeye imza atıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ‘Hayatımın Ustasıyım’ projesini başlatıyor. 8 hafta sürecek olan program, kadınların hem mesleki beceriler kazanmasını hem de günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgileri öğrenmelerini hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Hayatımın Ustasıyım’ projesi ile kadınlara marangozluk, boyacılık, tesisat ve elektrik gibi alanlarda eğitimverecek ve uzman eğitmenler ile teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarda gösterilecek. 8 hafta boyunca devam edecek olan ‘Hayatımın Ustasıyım’ atölye çalışmaları, uzman eğitmenler eşliğinde ve uygulamalı dersler şeklinde kadınlara eğitim verecek. Kadınlar bu atölye ile marangozlukta temel ahşap işleme tekniklerinden, boyanın doğru malzeme seçimine; tesisatta su kaçağı tamirinden, elektrik kablolamaya kadar temeleğitimler alacak.

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK

Atölyeye Muğla'da yaşayan ve eğitimlere ilgi duyan tüm kadınlar katılabilecek. Katılım için belirli bir yaş sınırı belirtilmezken, eğitimlere başvurmak isteyenlerin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde yer alan linkten (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8tDrT3SL-3GK78nt8XPfuSMiSD66N5HhPt5wDax-yx6Aosw/viewform?usp=sharing)ya da şahsen başvurarak yapabilecekler.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; “Hayatı birlikte paylaştığımız kadınlarımızın yaşamın her alanda olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Anadolu kadınının istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün de dediği gibi; “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.” Muğla’mızda kadınlarımız yöneticilikten tarımsal üretime, otobüs şoförlüğünden itfaiyeciliğe kadar birçok alanda başarıyla hizmet ediyor. Yeni başlatacağımız ‘Hayatımın Ustasıyım’ projesi ile de isteyen kadınlar erkek işi olarak görülen elektrik, tesisat, marangozluk, boyacılık gibi işler için ustalarımızdan eğitim alacak. Pratik ve teorik bilgilerle hem hayatlarını kolaylaştıracak hem de yeni beceriler edinecekler. Kadınlarımızın hayatın her alanında olması için projeler üretmeye, hayatı birlikte paylaşmaya devam edeceğiz.”