Muğla Milas Belediyesi kadınlara özel hazırladığı proje ve hizmetlerle ön plana çıkıyor. Ücretsiz olarak spor etkinlikleri, örgü kursları, atölye ve danışmanlık hizmetleri olmak üzere birçok alanda kadınlara yönelik hayata dokunan projeler yürüten Milas Belediyesi örnek çalışmalar gerçekleştiriyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle kadınlara yönelik hizmet ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Müdürlük bünyesinde bulunan Kadın Danışma Merkezi tarafından şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma ihtimali bulunan tüm kadınlara ücretsiz sosyal, psikolojik ve hukuksal konularda destek verilirken, anneliğe hazırlık atölyesi, örgü kursları ve evde kuaförlük hizmeti faaliyetleri de devam ediyor.

Anneliğe Hazırlık Atölyesi…

Anne ve anne adaylarına yönelik bilinçli gebelik ve güvenli annelik konusunda bilgilendirmelerin ve eğitimlerin verildiği ‘Anneliğe Hazırlık Atölyesi’nde eğitimler sürüyor. Anne ve anne adaylarına; gebelik fizyolojisi, beslenme, gebelikte nefes teknikleri, ay ay anne karnında bebeğin gelişimi, doğum yöntemleri, gebelikte tehlike belirtileri, doğum ağrısıyla başa çıkma yöntemleri, anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri, yeni doğan bakımı ve ilk 1 ay takibi, bebek bakımı (bebek banyosu, bebek masajı) doğum sonrası değişiklikler ve lohusa bakımı, aile planlaması (doğum sonrası gebelikten korunma) ve toplumsal cinsiyet rolleri hakkında bilgilendirmeler yapılan eğitimlere talep eden baba adayları da katılabiliyor.

Örgü Kursları…

Kadınların boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri için örgü kursları düzenleniyor. Kadınların sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sunmalarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen kurslarda kadınlar hem eğleniyor hem de becerilerini güçlendiriyor. Kurslara katılan kadın kursiyerler dekoratif sepet örme, ahşap süsleme, tel kırma ve çanta yapımı kursları, alüminyum folyo rölyef, ıslak keçe, tokat baskı, deri çanta yapımı eğitimleri alıyor.

Evde Kuaförlük Hizmeti…

Evde Kuaförlük Hizmeti ile evden çıkma imkanı olmayan, hasta, yaşlı, özel gereksinimli bireylere ve dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdüren Milas Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje tüm hızıyla sürüyor. Mesleğinde uzman kuaför tarafından kadınlara saç ve tırnak bakımının yapıldığı uygulamada gelen talep doğrultusunda vatandaşların evlerine gidilerek ücretsiz olarak uygulama gerçekleştiriliyor. Bu uygulamadan erkeklerde faydalanabiliyor.

Yaşam Boyu Spor programına çok sayıda kadın sporcu katılıyor…

Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ise kadınlara yönelik Yaşam Boyu Spor Programı faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltmak hedefiyle uzman antrenörler eşliğinde Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde süren ‘Yaşam Boyu Spor’ programında pilates ve fonksiyonel antrenmanlar yapılıyor. Çalışan kadınlar için akşam sporu gruplarının da bulunduğu etkinlikte antrenman esnasında kullanılan tüm malzemeler Milas Belediyesi tarafından temin ediliyor.

Başkan Topuz Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutladı…

Milas Belediyesi olarak kadınlara yönelik hizmet ve projelerin artarak devam edeceğini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, daha yaşanabilir bir dünya için kadınların hayatın her alanında aktif rol alması gerektiğini ifade ederek tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.