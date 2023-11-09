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MÜSİAD Bursa Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Genel Toplantısına konuşmacı olarak katılan Yüksek İstişare Heyeti Üyesi Burkay Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burkay, sektörün geleceğinin dijital dönüşüm ve teknik tekstilde olduğunu vurguladı. Toplantıda ‘İsrail menşeli ürünlere boykot’ kampanyasına destek mesajı verildi.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesinde gerçekleştirilen Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Genel Toplantısında, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi-Burkay Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burkay konuşmacı oldu.

Önceki Dönem Şube Başkanlarından Burkay, ‘Tekstil Sektörünün Genel Değerlendirmesi’ başlıklı konuşmasında, yurt içi ve küresel pazarlarda sektörü etkileyen faktörlere ilişkin analizlerini paylaştı. MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Atalay’ın moderatörlüğündeki toplantıya Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Halil İbrahim Biçer ile Önceki Dönem Şube Başkanları Nihat Alpay ve Hasan Çepni de katıldı.

BURKAY: “ÜRETİM GÜCÜMÜZ 80 MİLYAR DOLAR”

Üyeler ile tecrübe paylaşımı yapan ve sektörlerdeki işleyişi etkileyen etkenleri değerlendiren MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi-Burkay Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burkay, teknik tekstil alanında da önemli fırsatlar olduğunun altını çizdi. Burkay, “Ülkemiz, teknik tekstilde geçen yıl 2,4 milyar dolar ihracat yaptı ve bu, artarak sürecek. Birçok sektörde yoğun şekilde kullanılıyor. Firmalarımız, tesislerinde başlangıç için küçük bile olsa ayrı bir bölümü teknik tekstile ayırıp pazardaki ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım ve üretim yapabilir. Bu, gelecek yıllarda çok önemli avantajlar sağlayacaktır.” dedi.



Tekstil, deri ve hazır giyim sektörlerinin ekonominin itici güçleri arasında olduğuna dikkati çeken MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak ise, “Güncel verilere bakıldığında Türkiye'nin bu 3 sektör açısından dünya pazarında ilk 10'da yer aldığına vurgu yaptı.

"Tekstil, Bursa’da da otomotiv ile birlikte kent ekonomisinde en fazla ağırlığa sahip iki sektörden biri konumunda" diyen Başkan Şenocak, "Ülkemizin aylık ihracat rakamlarını önceki yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda hazır giyim ve tekstilde, bu yıl 10 ayın 8'inde düşüş yaşandığını görüyoruz. Gerek sektör özelindeki yapısal ve maliyet kaynaklı sorunlar, gerek enflasyonist ortam, gerek küresel piyasalardaki gelişmeler ve gerekse de jeopolitik riskler sektörlerin geleceği açısından risk unsurları olarak öne çıkıyor. Yapısal reform hamleleri ve makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle bu risk unsurlarının ağırlığının azalması mümkün olacaktır. MÜSİAD Bursa olarak sektörlerimizin yaşadıkları sorunlara çözüm geliştirmeye yönelik sektör kurullarımız odağında çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bu toplantılarda elde ettiğimiz çıktıların, sektörlerin önünü açma noktasında değerlendirilmesini sağlayacağız.” diye konuştu.



Öte yandan sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, İsrail’in haftalardır adeta soykırım yaptığı Gazze halkı ile dayanışmanın artırılarak sürdürüleceği ve yurt çapında İsrail menşeli ürünlere karşı başlatılan boykot kampanyalarının destekleneceği mesajı da verildi.