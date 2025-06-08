Kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri için tasarlanan Akbank Dönüşüm Akademisi Girişimci Kadın Programı, Bursa’da 16 Haziran 2025’te başlayacak. Programa son başvuru tarihi 11 Haziran olarak duyuruldu.BURSA (İGFA) - Akbank Dönüşüm Akademisi, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Bursa’da Girişimci Kadın Programı’nı başlatıyor. İşlerini büyütmek ve girişimcilik yolculuğunda yeni adımlar atmak isteyen kadınlara özel olarak tasarlanan program, uzman eğitmenlerden eğitimler, mentorluk desteği ve networking fırsatları sunuyor.

Bursa Ticaret Borsası’nın duyurduğu programa katılan kadın girişimciler, işlerini dönüştürme ve yeni fırsatlar yakalama şansı elde edecek.

16 Haziran - 25 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek eğitimler için son başvuru tarihi 11 Haziran 2025 olarak duyuruldu.