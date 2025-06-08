Yalova Halk Eğitim Merkezi ve Yalova Üniversitesi'nin Yalova Migros Aile Kulübü iş birliğiyle sürdürdüğü ‘Doğal Lezzet Sıfır Atık Yaşamı: Mantar ile Merhaba’ projesi, mutfak atölyesiyle tamamlandı. Projeyi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.YALOVA (İGFA) - Yalova'da yoğun ilgi gören ve 11 hafta süren proje kapsamında değerlendirmeye alınan 21 katılımcı, evlerde oluşan organik atıkları dönüştürerek yenilebilir ve tıbbi mantar üretimi gerçekleştirdi. Katılımcılar, kendi ürettikleri kültür mantarlarını kullanarak sağlıklı tarifler hazırladıkları mutfak atölyesinde hünerlerini sergiledi.

Vegan işkembeli mantar çorbası gibi yaratıcı tarifler, etkinliği izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Eğitimler, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Mikolog (tıbbi mantar uzmanı) Dr. Selime Semra Erol’un koordinatörlüğünde gerçekleşirken, programda mantar yetiştiriciliğinin temellerinden kompost tekniklerine kadar birçok başlık ele alındı.

Proje ile, mutfak atıklarını değerlendirerek çevre bilincinin artırılması, doğal ve sağlıklı beslenme farkındalığı oluşturulması, geri dönüşüm ve sürdürülebilir gıda konularında toplumsal etki oluşturulması ve bu yolla aile ekonomisine de katkı sağlanması hedeflendi.

Migros Aile Kulüpleri’nin yerelde oluşturduğu sosyal faydanın güçlü bir örneği olan proje, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ve uygulamalı eğitimiyle katılımcılardan tam not aldı.