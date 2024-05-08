Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa gündemine oturan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borçları ile ilgili Başkan Mustafa Bozbey ile eski başkan Alinur Aktaş arasındaki tartışmayı kaleme aldı.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in yazısı…

Mustafa Bozbey mi, Alinur Aktaş mı? Kim doğru söylüyor?

Bursa gündeminin ilk maddesini oluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borçları ile ilgili tartışma devam ediyor.

Tartışma sürecinde neler yaşandı?

Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Alinur Aktaş, göreve geldiği ilk basın toplantısında, görevi devraldığı Recep Altepe’nin 5 milyar lira borç bıraktığını, maaş ödeyemez durumda olduklarını açıklamıştı.

6,5 yıl süren görev süresi sonucunda Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 20 milyar lira olduğunu açıklayan Alinur Aktaş, önceki akşam TV 100’de tartışma programına canlı bağlanarak, bu borcun eski borçtan kaynaklandığını, Euro ve dolar bazında borcun çoğaldığını, Burulaş’ın zarar ettiğini ve Büyükşehir Belediyesi’nden zararın karşılandığını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dün düzenlediği basın toplantısında, belediyenin borcunun 25 milyar lira olduğunu açıkladı.

Bozbey’in ilk basın toplantısına resmen basın ordusu takip etti. 43 mikrofon, yaklaşık 250 basın mensubunu katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, belediyelerden sorumlu genel koordinatör Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de hazır bulundu.

Başkan Mustafa Bozbey, belediye ve şirketlerinin incelenmeye devam ettiğini belirterek, “7.1 milyar ile başlayan ve 20 milyar ile devam eden sürecin şu an 25 milyarı aştığını görüyoruz. Borçlar biner biner değil, milyon milyon değil, milyar milyar artıyor. Peki bu para nerede harcandı? Nereye gitti bu paralar” sorusunu sordu Alinur Aktaş’a…

Yanlış ve eksik yapılan projelere değinen Başkan Bozbey, “Atatürk Kapalı Spor Salonu projesinde 3100 olan seyirci kapasitesini 5000’e çıkarmak üzere yoğun mesai harcıyoruz. Aynı zamanda Kayapa’daki katı atık depolama tesisine de kamuoyunun tepkisi vardı. Doğru bulunmuyordu. Bu projenin de çalışmalarına son verdik. Ortak akılla doğru yer arayışını da başlatmış olduk. Sözlerimizi bir bir tutuyoruz. Tutmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

25 milyar borca vurgu yapan Başkan Bozbey, bu para ile 19 kilometre metro hattı, 110 kilometre hafif raylı sistem, 155 kilometre metrobüs hattı, 2100 adet bin metrekareden kreş, 21 bin adet 60 metrekareden sosyal konut yapılabileceğini ifade etti.

“Keşke bu borç, yatırımlar sonucunda olsaydı. O zaman Bursalılar ve bizler bu tabloya daha yapıcı bakabilirdik. Ancak önümüzde belediyeye bağlı şirketlerin ihale ve satın almalarındaki usulsüzlükler ile belediyeye 5 buçuk milyar lira gibi büyük borç yükleyen yeni stat örneği var. Kamuoyunda çok tartışılan T2 hattı var. Eğer metrobüs yapılsaydı şehrin 3 milyar gibi bir avantajı olacaktı. Bunların finansman maliyetlerini de daha konuşmuyoruz. Her geçen gün bunların faiz yükleri üzerine biniyor. Bunun gibi yanlış projelerle Bursa bu bedelleri ödemeye mahkum edildi...”

Daha şeffaf bir yönetim sergileyeceklerinin altını çizen Bozbey, her ayın ilk haftası basın toplantısı ile kamuoyunu aydınlatacaklarını söyledi.

Alinur Aktaş’a göre borç 20 milyar, Mustafa Bozbey’e göre daha inceleme devam ederken 25 milyarı geçti.

Bursa, liyakatsız kadrolarla yönetildiğinde sonuç ortada.

Bursa’da kendi alanında uzman olan ve verimli hizmetler verebilecek olan kişiler, onun adamı, bunun adamı diyerek askeriyedeki gibi geri hizmete çekildi.

Örneğin, Bursa’nın tanıtımı için 2018 yılında Sandık isimli sinema filmi çeken yönetmen Mücahit Pehlivan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde çalışıyordu.

Bu değerli ismi, Recep Altepe’nin adamı diye geri hizmete göndermek, yerine iş tecrübesi olmayan ve torpili olan kişileri getirmek düşündürücüdür.

Bunun gibi bir çok isim var saymakla bitiremeyeceğimiz…

Büyükşehir Belediyesi BBB TV’nin başına getirilen gazeteci Yankı İçöz, yönetmen Mücahit Pehlivan’ı hak ettiği göreve geri getirdi. Tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

Basın birimi, belediye hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması açısından önemli bir değerdir.

İşi bilmeyenlerle yol yüründüğünde sonuç ortada…

Başkan Mustafa Bozbey’in daha iyi hizmet verecek, konusunda uzman, liyakatli kişileri göreve getirmesi durumunda ve vaat ettikleri projeleri yapması durumunda en az 2 dönem belediye başkanı olarak görebiliriz Bursa Büyükşehir Belediyesinde…

Şimdilik bu kadar…

Sağlıklı ve esen kalın…