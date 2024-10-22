Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan dört filmlik animasyon serisinin ilk ayağı olan ‘Mustafa’ filminin galası yapıldı. Atatürk’ün çocukluğuna, eğitim hayatına, çocukluk hayallerine, büyüyüp yetiştiği çevreye odaklanan ilk film ile özellikle çocuklar, Atatürk’ü ilk kez animasyonla izleme fırsatı bulacak.ANKARA (İGFA) - Atatürk'ün çocukluğunu anlatan ‘Mustafa’nın Ankara galasında protokolde çocuklar vardı. Yetişkinlerin de seyir zevkine uygun bir şekilde yapılan ‘Mustafa’ filmi, çocukların algısı ve duygu dünyası dikkate alınarak çekildi.

‘Mustafa’ filmi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan 4 filmden oluşacak serinin ilk filmi oldu.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen galaya, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aslan, İmren Nilay Tüfekci, Alper Akdoğan, Kadir Ulusoy, İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen ve Ankara Milletvekili Adnan Beker ile çok sayıda davetli katıldı. Usta oyuncu Altan Erkekli’nin seslendirmesi ve araştırmacı-yazar Erol Mütercimler’in danışmanlığında çekilen ‘Mustafa’ filminin müziklerini ise, Manga grubunun solisti Ferman Akgül ile sunucu ve müzisyen Oğuzhan Uğur seslendirdi. 1 milyon dolara mal olan ‘Mustafa’ filminin yapımcılığını ise, Kamuran Ayna ve Emir Cömert üstlendi.

MERSİN VE İSTANBUL’DA DA GALA VAR

Gala organizasyonunu ve medya iletişimini ise Contact More Strategy’nin üstlendiği filmin Ankara galasının ardından bugün de Mersin galası Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenecek.

İstanbul galası ise 23 Ekim Çarşamba günü yapılacak.

‘ÇOCUKLARA ATATÜRK’Ü DAHA RAHAT ANLATMA FIRSATI’

Filmle ilgili konuşan yapımcılardan Kamuran Ayna, bu filmi, Ata’nın çocuklara insan yönüyle anlatalım diye yaptıklarını ifade ederek, "Her ne zorlukla karşılaşılırsa karşılaşılsın ayağa kalkabilme gücünü kendi iradelerinde bulabilsinler diye yaptık” dedi. ‘Mustafa’yı oluştururken, ekip olarak çocukların merakını, hayal gücünü ve değerlerini yansıtmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Ayna, “Senaryo yazımından animasyona kadar her aşamada titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Bağlamından koparmak, Atatürk’ün hayatını hurafelerden de, abartılardan da koruyabilmek konusunda çok çok hassas davrandığımızı düşünüyoruz. Bu filmin bir değeri de, Atatürk’ü ilk kez animasyon yöntemiyle anlatacak olmasıdır” diye konuştu. Yapımcı Ayna, bu sayede çocuklara daha rahat anlayabilecekleri bir Atatürk izleteceklerini belirtti.

Serinin ilk filminden sonra Atatürk'ün gençlik dönemini anlatan ‘Mustafa Kemal’ filmi 23 Ekim 2026’da, yetişkinlik yıllarını konu alan ‘Mustafa Kemal Atatürk’ filmi 3 Kasım 2028'de ve ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ filmi 1 Kasım 2030'da vizyona gireceği öğrenildi.