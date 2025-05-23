Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle, fikir dünyasının öncü isimlerinden olan Nurettin Topçu’yu vefatının 50. yılında önemli bir sempozyumla anıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin BUÜ işbirliğiyle gerçekleştirdiği Yıldırım’ın Huzurunda Bir Mütefekkir: Nurettin Topçu Sempozyumu, BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde başladı. Sempozyumun açılış programına; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi’nin yanı sıra sempozyum tertip kurulu üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.



Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nurettin Topçu’nun ‘fikirde isyanı ahlakla yoğuran’ bir aksiyon adamı olduğunu hatırlattı. “Onun isyanı başıbozuk bir reddiyeden değil, düzenli bir direnişten, bir medeniyet inşasından beslenmektedir” diyen Başkan Yılmaz, Topçu’nun özellikle genç nesiller tarafından tekrar tekrar okunması ve anlaşılması gereken bir değer olduğunu vurguladı.

Nurettin Topçu’nun, sadece bir düşünür değil, bir aksiyon adamı olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “O, bize yalnızca ne düşüneceğimizi değil, nasıl düşüneceğimizi; yalnızca neyi savunacağımızı değil, hangi yoldan gideceğimizi de gösterdi. Onun şu sözleriyle hatırlıyoruz kendisini: isyanımız, aşkın ve ahlâkın emrindedir. İşte bu yüzden, onun isyanı başıbozuk bir reddiyeden değil, düzenli bir direnişten, bir medeniyet inşasından beslenmektedir. Eserleriyle, fikirleriyle, talebe ve takipçileriyle ciddi bir tesir sahasına sahip olan Nurettin Topçu, belirli aralıklarla tekrar tekrar okunması, üzerine düşünülmesi gereken kıymetli bir mütefekkirdir. Cemiyet hayatını ilgilendiren her konuda kalem oynatan Nurettin Topçu, millete de rehber olma vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir.” diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi olarak, Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte bu sempozyumu düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz. “Çünkü biz, Yıldırım'ı yalnızca fiziki olarak değil, fikri olarak da yeniden inşa etmenin derdindeyiz. Ve inanıyoruz ki, bir medeniyet, ancak fikirle ayağa kalkar; ancak düşünceyle yürür. ‘İnsan kâinatın kalbidir’ diyerek nitelikli insan yetiştirilmesine ayrı bir önem veren Nurettin Topçu, bu medeniyet yürüyüşünün mihenk taşlarından biridir. Onun ‘ahlâk’ vurgusu, ‘hareket’ anlayışı, ‘irfan’ sevdası bugün hâlâ Türkiye’nin meselelerine ışık tutmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi: Nurettin Topçu, fikri bağımsızlığın ve ahlaki direnişin temsilcisidir. Bu anlamda Topçu’nun mirası, bize sadece geçmişimizi değil, geleceğimizi de işaret etmektedir” dedi.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise, Nurettin Topçu’nun, Türkiye’nin mümtaz şahsiyetlerinden birisi, önemli bir filozof ve mütefekkir olduğunu söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yaşar Aydınlı da sempozyumun iyi neticeler hasıl etmesini temenni ederek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında açılış oturumunda konuşan Prof. Dr. İsmail Kara ise Bir İnsan Bir Dönem: Görsellerle Nurettin Topçu Biyografisi başlığında bir sunum gerçekleştirdi. Sempozyumun ilk gününde; “Hatıralarda Nurettin Topçu”, “Bir Muallim Olarak Nurettin Topçu”, “Mistik Bir Filozof Olarak Nurettin Topçu”, başlıklarında gerçekleşecek oturumlar yapılacak.