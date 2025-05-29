İzmir Bornova Belediyesi’nin katkılarıyla Uluslararası Müzecilik Derneği tarafından düzenlenen uluslararası “Müzede An” Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.İZMİR (İGFA) -Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gönderilen 400’den fazla fotoğraf arasından jüri, en etkileyici kareleri seçti. Sunay Akın, Nejat Çuhadaroğlu ve Coşkun Aral gibi alanında duayen isimlerin yer aldığı jüri, değerlendirmede “anı yakalama gücü, özgünlük ve teknik yeterlilik” kriterlerini baz aldı.

Dereceye giren fotoğrafların sahipleri ödüllerini, Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen törende aldı. Birinciliği Asos Ören Yeri’nde çektiği etkileyici fotoğrafla Bahadır Yazar kazanırken, ikincilik ödülü Niğde Gümüşler Manastırı Müzesi’nde çektiği fotoğrafla İnci Kaygusuz’a, üçüncülük ise Yılmaz’a verildi. Kurum özel ödülü ise İzmir Ticaret Tarihi Müzesi’ne takdim edildi. Yarışmanın birincisi Bahadır Yazar ile İzmir Ticaret Tarihi Müzesi’nin ödülünü Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ve Uluslararası Müzecilik Derneği Başkanı Derya Manav birlikte verdi.

Sanatla kültürel miras arasında köprü

Uluslararası Müzecilik Derneği Başkanı Derya Manav törende yaptığı konuşmada, yarışmanın hem Türkiye’den hem yurt dışından büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Seçici kurul olarak karar vermekte çok zorlandık. Bu yarışma vesilesiyle hem müze ziyaretlerini teşvik etmek hem de kültürel mirasımıza sahip çıkmak istiyoruz. Katılımcıların yurt dışında daha fazla müze gezdiğini gözlemledim. Umarım bu yarışma, Türkiye’deki müzelere olan ilgiyi artırır. Katkıları için Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Eşki: "Kültürel mirası sanatla buluşturuyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yarışmanın hem kent hem de kültürel hafıza açısından taşıdığı önemi vurgulayarak “Müzeler, geçmişin sadece sergilendiği değil, hissettirilerek anlatıldığı mekanlardır. Fotoğraf sanatıyla bu ruhu yakalamak, kültürel mirasımızın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. Uluslararası bir zeminde böylesi değerli bir projeye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Bornova Belediyesi olarak sanatı desteklemeye, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz köprüleri güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

60 eserlik sergi Galeri Hamam Sanat’ta

Aynı gün Dramalılar Köşkü içinde bulunan Galeri Hamam Sanat’ta açılan sergide, ödül alan ve seçkiye giren toplam 60 fotoğraf sanatseverlerle buluştu. Müze salonlarında ve antik kentlerin büyüleyici atmosferinde yakalanan bu kareler, mekânın ruhunu insanın iç dünyasıyla birleştiren birer görsel anlatıya dönüştü.