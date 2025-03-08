İzmir Narlıdere Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, kadına yönelik şiddet, baskı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla etkili bir kampanya başlattı.

İZMİR (İGFA) - Kampanya çerçevesinde, İzmir Narlıdere Kaymakamlık – Fahrettin Altay hattındaki duraklara, kadın hakları konusunda farkındalık yaratacak #ÇİZGİYİGEÇMEYİN etiketleri yerleştirildi. Başkan Erman Uzun, “Kampanya ile Narlıdere’den güçlü bir tavır sergilemek, kadın haklarının sadece kadınların değil, tüm toplumun meselesi olduğunu daha da görünür kılmak istiyoruz” dedi

Narlıdere Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, kadına yönelik şiddet, baskı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla güçlü bir farkındalık çalışması başlattı. İzmir Metro A.Ş’nin de katkılarıyla yapılan çalışma kapsamında, Narlıdere Kaymakamlık – F. Altay durakları arasına, kadın hakları konusunda toplumsal bilinci artıracak #ÇİZGİYİGEÇMEYİN etiketleri yapıştırıldı.

KADIN HAKLARINA DAİR GÜÇLÜ MESAJLAR

Kadına yönelik baskı ve şiddete karşı toplumsal bir duruş sergilemeyi amaçlayan #ÇİZGİYİGEÇMEYİN etiketlerinin üzerinde, kadın haklarına dair farkındalık yaratacak ve kadına yönelik şiddete karşı duyarlılığın artırılmasına katkı sağlayacak cümleler yer alıyor. Kampanya kapsamında metro istasyonlarına yerleştirilen etiketlerde şu ifadeler bulunuyor:

-Kadınlar nasıl yaşayacağına kendi karar verir.

-Kadına şiddetin bahanesi olmaz.

-Kadınlar nasıl konuşacağına kendi karar verir.

-Kadınlar kendi sınırlarını kendi belirler.

-Kadınlar ne giyeceğine kendi karar verir.