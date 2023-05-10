14 Mayıs seçimleri hızla yaklaşırken Millet İttifakı'nın elde ettiği başarı nedeniyle dünya basını Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok yakından takip ediyor. Son günlerde sık sık yabancı basına röportaj veren Kılıçdaroğlu, paylaştığı politikalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD merkezli gazete Wall Street Journal'a (WSJ) konuştu. Cumartesi günü yapılan röportajda Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanması halinde Türkiye'yi NATO ve Batı'ya daha da yakınlaştıracağını söyledi. Gazetede ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini de canlandırmayı hedeflediğine yer verildi.

"Batı'nın yaptırım kararlarına uyacağız"

74 yaşındaki Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu röportajda, Rusya'daki Türk yatırımlarını sürdüreceğini ancak Rusya'ya yaptırım konusunda Batı'nın kararlarına uyacağını belirterek, Moskova'yı eskisinden daha yalnız bırakacağını söyledi.

"Türkiye Batı ittifakının ve NATO'nun bir üyesidir ve Putin de bunu çok iyi bilmektedir. Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunun ifade edildiği haberde ayrıca, “Türkiye'nin zor durumdaki ekonomisi, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları ve Şubat ayında meydana gelen ve şehirleri enkaza çeviren depremlerin hükümet tarafından ele alınışına ilişkin endişeler, seçmenlerin hoşnutsuzluğunu artırıyor” denildi.

"Biz ırkçılık yapmıyoruz"

WSJ’nin haberinde, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin lideri Kılıçdaroğlu’nun hayat pahalılığını düşürme, Türkiye'yi parlamenter hükümet sistemine geri döndürme, merkez bankası gibi kurumlara bağımsızlık kazandırma ve siyasi tutukluları serbest bırakma vaatleriyle kampanya yürüttüğüne değinildi.

Kılıçdaroğlu için “Türkiye'de göçmen karşıtı duyguların yükseldiği bir ortamda, milyonlarca Suriyeli ve Afgan mülteciyi ülkeden çıkarma sözü de vererek insan hakları savunucularının endişelerini artırdı. Erdoğan ayrıca en az bir milyon Suriyeliyi ülkelerine geri gönderme sözü verdi” denildi.

Kılıçdaroğlu Journal'a yaptığı açıklamada "Irkçılık yapmıyoruz ama bu insanların kendi ülkelerinde daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz" dedi.